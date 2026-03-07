Kindred Labs (KIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Kindred Labs (KIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 12:35:11 (UTC+8)
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kindred Labs (KIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 5.51M
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 147.19M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 37.42M
שיא כל הזמנים:
$ 0.19412
שפל כל הזמנים:
$ 0.015000419475530989
מחיר נוכחי:
$ 0.03742
Kindred Labs (KIN) מידע

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

אתר רשמי:
https://www.kindredlabs.ai/
סייר בלוקים:
https://seitrace.com/token/0xCC1B8207853662C5CFABfB028806EC06eA1f6AC6

Kindred Labs (KIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Kindred Labs (KIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של KIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות KINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את KINטוקניומיקה, חקרו אתKINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KIN

מעוניין להוסיף את Kindred Labs (KIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Kindred Labs (KIN) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של KINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

KIN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן KIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

