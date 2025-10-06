KGEN מחיר היום

מחיר KGEN (KGEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.2112, עם שינוי של 5.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KGEN ל USD הוא $ 0.2112 לכל KGEN.

KGEN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KGEN. ב‑24 השעות האחרונות, KGEN סחר בין $ 0.1905 (נמוך) ל $ 0.2161 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KGEN נע ב +5.17% בשעה האחרונה ו -17.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 346.74K.

KGEN (KGEN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 346.74K$ 346.74K $ 346.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.20M$ 211.20M $ 211.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של KGEN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 346.74K. ההיצע במחזור של KGEN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.20M.