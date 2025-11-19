KGEN (KGEN) תחזית מחיר (USD)

קבל KGEN תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KGEN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KGEN % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.2229 $0.2229 $0.2229 +0.45% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KGEN תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KGEN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.2229 בשנת 2025. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KGEN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.234045 בשנת 2026. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KGEN הוא $ 0.245747 עם 10.25% שיעור צמיחה. KGEN (KGEN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KGEN הוא $ 0.258034 עם 15.76% שיעור צמיחה. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KGEN הוא $ 0.270936 עם 21.55% שיעור צמיחה. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KGEN הוא $ 0.284483 עם 27.63% שיעור צמיחה. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KGEN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.463393. KGEN (KGEN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KGEN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.754818. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.2229 0.00%

2026 $ 0.234045 5.00%

2027 $ 0.245747 10.25%

2028 $ 0.258034 15.76%

2029 $ 0.270936 21.55%

2030 $ 0.284483 27.63%

2031 $ 0.298707 34.01%

2032 $ 0.313642 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.329324 47.75%

2034 $ 0.345791 55.13%

2035 $ 0.363080 62.89%

2036 $ 0.381234 71.03%

2037 $ 0.400296 79.59%

2038 $ 0.420311 88.56%

2039 $ 0.441326 97.99%

2040 $ 0.463393 107.89% הצג עוד לטווח קצר KGEN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.2229 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.222930 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.223113 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.223816 0.41% KGEN (KGEN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKGENב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.2229 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KGEN (KGEN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKGEN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.222930 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KGEN (KGEN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKGEN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.223113 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KGEN (KGEN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKGEN הוא $0.223816 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KGEN מחיר נוכחי $ 0.2229$ 0.2229 $ 0.2229 שינוי מחיר (24 שעות) +0.45% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 492.66K$ 492.66K $ 492.66K נפח (24 שעות) -- המחיר KGEN העדכני הוא $ 0.2229. יש לו שינוי של +0.45% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 492.66Kב 24 שעות. בנוסף, KGEN יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה KGEN במחיר חי

KGEN מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKGENדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKGEN הוא 0.2229USD. היצע במחזור של KGEN(KGEN) הוא 0.00 KGEN , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.09% $ 0.018499 $ 0.2268 $ 0.1954

7 ימים -0.13% $ -0.035000 $ 0.2694 $ 0.1905

30 ימים -0.45% $ -0.188 $ 0.459 $ 0.1905 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KGEN הראה תנועת מחירים של $0.018499 , המשקפת 0.09% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KGEN נסחר בשיא של $0.2694 ושפל של $0.1905 . נרשם שינוי במחיר של -0.13% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKGEN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KGEN חווה -0.45% שינוי, המשקף בערך $-0.188 לערכו. זה מצביע על כך ש KGEN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של KGEN המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KGEN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך KGEN (KGEN) מודול חיזוי מחיר עובד? KGEN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KGENעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKGEN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KGEN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KGEN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKGEN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKGEN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KGEN.

מדוע KGEN חיזוי מחירים חשוב?

KGEN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם KGEN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, KGEN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של KGEN בחודש הבא? על פי KGEN (KGEN) כלי תחזית המחירים, המחיר KGEN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 KGEN בשנת 2026? המחיר של 1 KGEN (KGEN) היום הוא $0.2229 . על פי מודול התחזית שלעיל, KGEN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של KGEN בשנת 2027? KGEN (KGEN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KGEN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של KGEN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KGEN (KGEN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של KGEN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KGEN (KGEN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 KGEN בשנת 2030? המחיר של 1 KGEN (KGEN) היום הוא $0.2229 . על פי מודול התחזית שלעיל, KGEN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי KGEN תחזית המחיר בשנת 2040? KGEN (KGEN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KGEN עד שנת 2040.