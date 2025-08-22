KANGO (KANGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001322. במהלך 24 השעות האחרונות, KANGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001306 לבין שיא של $ 0.00001391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KANGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000157848147221454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000010338988743936.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KANGO השתנה ב -1.93% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
KANGO (KANGO) מידע שוק
No.3956
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K
$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M
0.00
0.00 0.00
287,000,000,000
287,000,000,000 287,000,000,000
287,000,000,000
287,000,000,000 287,000,000,000
0.00%
KRC20
שווי השוק הנוכחי של KANGO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.73K. ההיצע במחזור של KANGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 287000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.
KANGO (KANGO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של KANGOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000043
-3.15%
30 ימים
$ -0.00000653
-33.07%
60 ימים
$ -0.00000336
-20.27%
90 ימים
$ -0.00000857
-39.33%
KANGO שינוי מחיר היום
היום,KANGO רשם שינוי של $ -0.00000043 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
KANGO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000653 (-33.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
KANGO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KANGO ראה שינוי של $ -0.00000336 (-20.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
KANGO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000857 (-39.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KANGO (KANGO)?
KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.
KANGO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול KANGOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKANGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים KANGOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKANGO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
KANGOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה KANGO (KANGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KANGO (KANGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KANGO.
הבנת הטוקנומיקה של KANGO (KANGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KANGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות KANGO (KANGO)
מחפש איך לקנותKANGO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש KANGOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.