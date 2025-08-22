Jerry The Turtle (JYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000216616. במהלך 24 השעות האחרונות, JYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000198114 לבין שיא של $ 0.000253615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000320379364794765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000000524860777.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JYAI השתנה ב -3.62% במהלך השעה האחרונה, +9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Jerry The Turtle (JYAI) מידע שוק
$ 14.95M
$ 716.33K
$ 14.95M
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Jerry The Turtle הוא $ 14.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 716.33K. ההיצע במחזור של JYAI הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.95M.
Jerry The Turtle (JYAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Jerry The Turtleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00001848591
+9.33%
30 ימים
$ +0.000043906
+25.42%
60 ימים
$ +0.000134376
+163.39%
90 ימים
$ -0.000057554
-21.00%
Jerry The Turtle שינוי מחיר היום
היום,JYAI רשם שינוי של $ +0.00001848591 (+9.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000043906 (+25.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,JYAI ראה שינוי של $ +0.000134376 (+163.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000057554 (-21.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Jerry The Turtle (JYAI)?
JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.
Jerry The Turtleתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Jerry The Turtle (JYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jerry The Turtle (JYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jerry The Turtle.
הבנת הטוקנומיקה של Jerry The Turtle (JYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Jerry The Turtle (JYAI)
מחפש איך לקנותJerry The Turtle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Jerry The Turtleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.