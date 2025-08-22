עוד על JYAI

JYAI מידע על מחיר

JYAI אתר רשמי

JYAI טוקניומיקה

JYAI תחזית מחיר

JYAI היסטוריה

JYAI מדריך קנייה

JYAIממיר מטבעות לפיאט

JYAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Jerry The Turtle סֵמֶל

Jerry The Turtle מְחִיר(JYAI)

1 JYAI ל USDמחיר חי:

$0.00021662
$0.00021662$0.00021662
+9.33%1D
USD
Jerry The Turtle (JYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:00:19 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000198114
$ 0.000198114$ 0.000198114
24 שעות נמוך
$ 0.000253615
$ 0.000253615$ 0.000253615
גבוה 24 שעות

$ 0.000198114
$ 0.000198114$ 0.000198114

$ 0.000253615
$ 0.000253615$ 0.000253615

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

-3.62%

+9.33%

-15.53%

-15.53%

Jerry The Turtle (JYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000216616. במהלך 24 השעות האחרונות, JYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000198114 לבין שיא של $ 0.000253615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000320379364794765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000000524860777.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JYAI השתנה ב -3.62% במהלך השעה האחרונה, +9.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jerry The Turtle (JYAI) מידע שוק

No.988

$ 14.95M
$ 14.95M$ 14.95M

$ 716.33K
$ 716.33K$ 716.33K

$ 14.95M
$ 14.95M$ 14.95M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Jerry The Turtle הוא $ 14.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 716.33K. ההיצע במחזור של JYAI הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.95M.

Jerry The Turtle (JYAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Jerry The Turtleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00001848591+9.33%
30 ימים$ +0.000043906+25.42%
60 ימים$ +0.000134376+163.39%
90 ימים$ -0.000057554-21.00%
Jerry The Turtle שינוי מחיר היום

היום,JYAI רשם שינוי של $ +0.00001848591 (+9.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000043906 (+25.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JYAI ראה שינוי של $ +0.000134376 (+163.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Jerry The Turtle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000057554 (-21.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Jerry The Turtle (JYAI)?

בדוק את Jerry The Turtle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Jerry The Turtleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJYAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Jerry The Turtleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJerry The Turtle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Jerry The Turtleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jerry The Turtle (JYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jerry The Turtle (JYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jerry The Turtle.

בדוק את Jerry The Turtle תחזית המחיר עכשיו‏!

Jerry The Turtle (JYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jerry The Turtle (JYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Jerry The Turtle (JYAI)

מחפש איך לקנותJerry The Turtle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Jerry The Turtleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JYAI למטבעות מקומיים

1 Jerry The Turtle(JYAI) ל VND
5.70025004
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל AUD
A$0.00033358864
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל GBP
0.00016029584
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל EUR
0.0001841236
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל USD
$0.000216616
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל MYR
RM0.0009097872
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל TRY
0.00887908984
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל JPY
¥0.031842552
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל ARS
ARS$0.286149736
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל RUB
0.01745708344
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל INR
0.01896689696
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל IDR
Rp3.55108139904
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל KRW
0.30085363008
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל PHP
0.01228862568
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל EGP
￡E.0.010505876
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל BRL
R$0.00117839104
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל CAD
C$0.00029893008
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל BDT
0.02611089264
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל NGN
0.33070981336
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל COP
$0.866464
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל ZAR
R.0.00379944464
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל UAH
0.00887259136
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל VES
Bs0.03032624
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל CLP
$0.207734744
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל PKR
Rs0.06091458536
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל KZT
0.11540434016
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל THB
฿0.00702702304
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל TWD
NT$0.0065959572
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל AED
د.إ0.00079498072
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל CHF
Fr0.0001732928
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל HKD
HK$0.00169177096
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל AMD
֏0.08201948224
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל MAD
.د.م0.00194304552
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל MXN
$0.00403772224
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל SAR
ريال0.00081231
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל PLN
0.00078848224
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל RON
лв0.00093578112
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל SEK
kr0.00206435048
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל BGN
лв0.00036174872
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל HUF
Ft0.0736277784
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל CZK
0.00454460368
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל KWD
د.ك0.00006606788
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל ILS
0.00073216208
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל AOA
Kz0.19746064712
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל BHD
.د.ب0.000081664232
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל BMD
$0.000216616
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל DKK
kr0.00138201008
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל HNL
L0.00561685288
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל MUR
0.00988635424
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל NAD
$0.00378644768
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל NOK
kr0.00218998776
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל NZD
$0.0003682472
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל PAB
B/.0.000216616
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל PGK
K0.00090545488
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל QAR
ر.ق0.00078198376
1 Jerry The Turtle(JYAI) ל RSD
дин.0.02170708936

Jerry The Turtle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Jerry The Turtle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרJerry The Turtle הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Jerry The Turtle

כמה שווה Jerry The Turtle (JYAI) היום?
החי JYAIהמחיר ב USD הוא 0.000216616 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של JYAI ל USD הוא $ 0.000216616. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jerry The Turtle?
שווי השוק של JYAI הוא $ 14.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JYAI?
ההיצע במחזור של JYAI הוא 69.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JYAI?
‏‏JYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000320379364794765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JYAI?
JYAI ‏‏רשם מחירATL של 0.0000000524860777 USD.
מהו נפח המסחר של JYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JYAI הוא $ 716.33K USD.
האם JYAI יעלה השנה?
JYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:00:19 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

JYAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JYAI
JYAI
USD
USD

1 JYAI = 0.000216616 USD

מסחרJYAI

USDTJYAI
$0.00021662
$0.00021662$0.00021662
+9.33%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד