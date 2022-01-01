Jerry The Turtle (JYAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Jerry The Turtle (JYAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Jerry The Turtle (JYAI) מידע JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. אתר רשמי: https://www.jerrytheturtle.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c קנה JYAIעכשיו!

Jerry The Turtle (JYAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Jerry The Turtle (JYAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M ההיצע הכולל: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B אספקה במחזור: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M שיא כל הזמנים: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 שפל כל הזמנים: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 מחיר נוכחי: $ 0.000211028 $ 0.000211028 $ 0.000211028 למידע נוסף על Jerry The Turtle (JYAI) מחיר

Jerry The Turtle (JYAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Jerry The Turtle (JYAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JYAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JYAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JYAIטוקניומיקה, חקרו אתJYAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Jerry The Turtle (JYAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JYAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JYAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

