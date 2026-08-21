Jump Tom מחיר היום

מחיר Jump Tom (JUMPOLD1) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUMPOLD1 ל ILS הוא -- לכל JUMPOLD1.

Jump Tom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JUMPOLD1. ב‑24 השעות האחרונות, JUMPOLD1 סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JUMPOLD1 נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jump Tom (JUMPOLD1) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Jump Tom הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUMPOLD1 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.