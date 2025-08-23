עוד על JOYSTREAM

JOYSTREAM

JOYSTREAM מְחִיר(JOYSTREAM)

1 JOYSTREAM ל USDמחיר חי: $0.001292

$0.001292
$0.001292
-8.30%1D
USD
JOYSTREAM (JOYSTREAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:57 (UTC+8)

JOYSTREAM (JOYSTREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001262
$ 0.001262$ 0.001262
24 שעות נמוך
$ 0.00142
$ 0.00142$ 0.00142
גבוה 24 שעות

$ 0.001262
$ 0.001262$ 0.001262

$ 0.00142
$ 0.00142$ 0.00142

$ 0.0603261966624616
$ 0.0603261966624616$ 0.0603261966624616

$ 0.001004643374494321
$ 0.001004643374494321$ 0.001004643374494321

0.00%

-8.30%

-5.70%

-5.70%

JOYSTREAM (JOYSTREAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001292. במהלך 24 השעות האחרונות, JOYSTREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001262 לבין שיא של $ 0.00142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOYSTREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0603261966624616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001004643374494321.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOYSTREAM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOYSTREAM (JOYSTREAM) מידע שוק

No.1968

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 100.11K
$ 100.11K$ 100.11K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

1.09B
1.09B 1.09B

1,104,668,678
1,104,668,678 1,104,668,678

JOY

שווי השוק הנוכחי של JOYSTREAM הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.11K. ההיצע במחזור של JOYSTREAM הוא 1.09B, עם היצע כולל של 1104668678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.

JOYSTREAM (JOYSTREAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של JOYSTREAMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00011694-8.30%
30 ימים$ -0.000109-7.79%
60 ימים$ -0.00024-15.67%
90 ימים$ -0.000415-24.32%
JOYSTREAM שינוי מחיר היום

היום,JOYSTREAM רשם שינוי של $ -0.00011694 (-8.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

JOYSTREAM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000109 (-7.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

JOYSTREAM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JOYSTREAM ראה שינוי של $ -0.00024 (-15.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

JOYSTREAM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000415 (-24.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של JOYSTREAM (JOYSTREAM)?

בדוק את JOYSTREAM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJOYSTREAM (JOYSTREAM)

The video platform protocol.

JOYSTREAM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JOYSTREAMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJOYSTREAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JOYSTREAMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJOYSTREAM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

JOYSTREAMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JOYSTREAM (JOYSTREAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JOYSTREAM (JOYSTREAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JOYSTREAM.

בדוק את JOYSTREAM תחזית המחיר עכשיו‏!

JOYSTREAM (JOYSTREAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JOYSTREAM (JOYSTREAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOYSTREAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות JOYSTREAM (JOYSTREAM)

מחפש איך לקנותJOYSTREAM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JOYSTREAMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JOYSTREAM למטבעות מקומיים

1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל VND
33.99898
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל AUD
A$0.00197676
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל GBP
0.00095608
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל EUR
0.0010982
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל USD
$0.001292
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל MYR
RM0.0054264
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל TRY
0.052972
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל JPY
¥0.189924
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל ARS
ARS$1.711254
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל RUB
0.10444528
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל INR
0.11310168
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל IDR
Rp20.83870676
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל KRW
1.79443296
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל PHP
0.0731918
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל EGP
￡E.0.06268784
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל BRL
R$0.00700264
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל CAD
C$0.00178296
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל BDT
0.15718472
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל NGN
1.9755326
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל COP
$5.168
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל ZAR
R.0.02270044
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל UAH
0.0535534
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל VES
Bs0.18088
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל CLP
$1.24032
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל PKR
Rs0.36630784
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל KZT
0.69127168
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל THB
฿0.04189956
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל TWD
NT$0.03938016
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל AED
د.إ0.00474164
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל CHF
Fr0.0010336
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל HKD
HK$0.01009052
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל AMD
֏0.49462928
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל MAD
.د.م0.011628
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל MXN
$0.02405704
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל SAR
ريال0.004845
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל PLN
0.00470288
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל RON
лв0.00556852
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל SEK
kr0.01228692
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל BGN
лв0.00215764
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל HUF
Ft0.43899576
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל CZK
0.02709324
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל KWD
د.ك0.00039406
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל ILS
0.00435404
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל AOA
Kz1.17774844
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל BHD
.د.ب0.000487084
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל BMD
$0.001292
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל DKK
kr0.00823004
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל HNL
L0.03382456
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל MUR
0.05896688
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל NAD
$0.02264876
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל NOK
kr0.01303628
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל NZD
$0.0021964
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל PAB
B/.0.001292
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל PGK
K0.00545224
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל QAR
ر.ق0.00468996
1 JOYSTREAM(JOYSTREAM) ל RSD
дин.0.12930336

JOYSTREAM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של JOYSTREAM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJOYSTREAM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JOYSTREAM

כמה שווה JOYSTREAM (JOYSTREAM) היום?
החי JOYSTREAMהמחיר ב USD הוא 0.001292 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOYSTREAM ל USD?
המחיר הנוכחי של JOYSTREAM ל USD הוא $ 0.001292. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JOYSTREAM?
שווי השוק של JOYSTREAM הוא $ 1.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOYSTREAM?
ההיצע במחזור של JOYSTREAM הוא 1.09B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOYSTREAM?
‏‏JOYSTREAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0603261966624616 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOYSTREAM?
JOYSTREAM ‏‏רשם מחירATL של 0.001004643374494321 USD.
מהו נפח המסחר של JOYSTREAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOYSTREAM הוא $ 100.11K USD.
האם JOYSTREAM יעלה השנה?
JOYSTREAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOYSTREAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

