מה זהJOYSTREAM (JOYSTREAM)

The video platform protocol.

JOYSTREAM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JOYSTREAMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקJOYSTREAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JOYSTREAMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJOYSTREAM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

JOYSTREAMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JOYSTREAM (JOYSTREAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JOYSTREAM (JOYSTREAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JOYSTREAM.

בדוק את JOYSTREAM תחזית המחיר עכשיו‏!

JOYSTREAM (JOYSTREAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JOYSTREAM (JOYSTREAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOYSTREAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות JOYSTREAM (JOYSTREAM)

מחפש איך לקנותJOYSTREAM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JOYSTREAMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JOYSTREAM למטבעות מקומיים

נסה ממיר

JOYSTREAM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של JOYSTREAM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JOYSTREAM כמה שווה JOYSTREAM (JOYSTREAM) היום? החי JOYSTREAMהמחיר ב USD הוא 0.001292 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי JOYSTREAM ל USD? $ 0.001292 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של JOYSTREAM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של JOYSTREAM? שווי השוק של JOYSTREAM הוא $ 1.40M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של JOYSTREAM? ההיצע במחזור של JOYSTREAM הוא 1.09B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOYSTREAM? ‏‏JOYSTREAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0603261966624616 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOYSTREAM? JOYSTREAM ‏‏רשם מחירATL של 0.001004643374494321 USD . מהו נפח המסחר של JOYSTREAM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOYSTREAM הוא $ 100.11K USD . האם JOYSTREAM יעלה השנה? JOYSTREAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOYSTREAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

JOYSTREAM (JOYSTREAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש? מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.