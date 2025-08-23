עוד על JOLT

Joltify סֵמֶל

Joltify מְחִיר(JOLT)

1 JOLT ל USDמחיר חי:

$0.01617
$0.01617$0.01617
-1.46%1D
USD
Joltify (JOLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:49:26 (UTC+8)

Joltify (JOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581
24 שעות נמוך
$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653
גבוה 24 שעות

$ 0.01581
$ 0.01581$ 0.01581

$ 0.01653
$ 0.01653$ 0.01653

$ 0.7428055910578375
$ 0.7428055910578375$ 0.7428055910578375

$ 0.002848679609107114
$ 0.002848679609107114$ 0.002848679609107114

+0.81%

-1.46%

-4.32%

-4.32%

Joltify (JOLT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01617. במהלך 24 השעות האחרונות, JOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01581 לבין שיא של $ 0.01653, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7428055910578375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002848679609107114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOLT השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -1.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Joltify (JOLT) מידע שוק

No.4332

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.51K
$ 54.51K$ 54.51K

$ 8.09M
$ 8.09M$ 8.09M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

348,750,054
348,750,054 348,750,054

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Joltify הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.51K. ההיצע במחזור של JOLT הוא 0.00, עם היצע כולל של 348750054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.09M.

Joltify (JOLT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Joltifyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002396-1.46%
30 ימים$ -0.00751-31.72%
60 ימים$ +0.0043+36.22%
90 ימים$ -0.00153-8.65%
Joltify שינוי מחיר היום

היום,JOLT רשם שינוי של $ -0.0002396 (-1.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Joltify שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00751 (-31.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Joltify שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JOLT ראה שינוי של $ +0.0043 (+36.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Joltify שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00153 (-8.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Joltify (JOLT)?

בדוק את Joltify עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJoltify (JOLT)

Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.

Joltify זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Joltifyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJOLT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Joltifyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJoltify לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Joltifyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Joltify (JOLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Joltify (JOLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Joltify.

בדוק את Joltify תחזית המחיר עכשיו‏!

Joltify (JOLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Joltify (JOLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Joltify (JOLT)

מחפש איך לקנותJoltify? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Joltifyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JOLT למטבעות מקומיים

1 Joltify(JOLT) ל VND
425.51355
1 Joltify(JOLT) ל AUD
A$0.0247401
1 Joltify(JOLT) ל GBP
0.0119658
1 Joltify(JOLT) ל EUR
0.0137445
1 Joltify(JOLT) ל USD
$0.01617
1 Joltify(JOLT) ל MYR
RM0.067914
1 Joltify(JOLT) ל TRY
0.6628083
1 Joltify(JOLT) ל JPY
¥2.37699
1 Joltify(JOLT) ל ARS
ARS$21.7046676
1 Joltify(JOLT) ל RUB
1.304919
1 Joltify(JOLT) ל INR
1.4150367
1 Joltify(JOLT) ל IDR
Rp260.8064151
1 Joltify(JOLT) ל KRW
22.4581896
1 Joltify(JOLT) ל PHP
0.9157071
1 Joltify(JOLT) ל EGP
￡E.0.7845684
1 Joltify(JOLT) ל BRL
R$0.087318
1 Joltify(JOLT) ל CAD
C$0.0223146
1 Joltify(JOLT) ל BDT
1.9672422
1 Joltify(JOLT) ל NGN
24.7247385
1 Joltify(JOLT) ל COP
$64.68
1 Joltify(JOLT) ל ZAR
R.0.2841069
1 Joltify(JOLT) ל UAH
0.6702465
1 Joltify(JOLT) ל VES
Bs2.2638
1 Joltify(JOLT) ל CLP
$15.50703
1 Joltify(JOLT) ל PKR
Rs4.5845184
1 Joltify(JOLT) ל KZT
8.6515968
1 Joltify(JOLT) ל THB
฿0.5240697
1 Joltify(JOLT) ל TWD
NT$0.4923765
1 Joltify(JOLT) ל AED
د.إ0.0593439
1 Joltify(JOLT) ל CHF
Fr0.012936
1 Joltify(JOLT) ל HKD
HK$0.1262877
1 Joltify(JOLT) ל AMD
֏6.1905228
1 Joltify(JOLT) ל MAD
.د.م0.14553
1 Joltify(JOLT) ל MXN
$0.2999535
1 Joltify(JOLT) ל SAR
ريال0.0606375
1 Joltify(JOLT) ל PLN
0.0588588
1 Joltify(JOLT) ל RON
лв0.0696927
1 Joltify(JOLT) ל SEK
kr0.1539384
1 Joltify(JOLT) ל BGN
лв0.0270039
1 Joltify(JOLT) ל HUF
Ft5.4905235
1 Joltify(JOLT) ל CZK
0.3390849
1 Joltify(JOLT) ל KWD
د.ك0.00493185
1 Joltify(JOLT) ל ILS
0.0543312
1 Joltify(JOLT) ל AOA
Kz14.7400869
1 Joltify(JOLT) ל BHD
.د.ب0.00609609
1 Joltify(JOLT) ל BMD
$0.01617
1 Joltify(JOLT) ל DKK
kr0.1030029
1 Joltify(JOLT) ל HNL
L0.4233306
1 Joltify(JOLT) ל MUR
0.7379988
1 Joltify(JOLT) ל NAD
$0.2834601
1 Joltify(JOLT) ל NOK
kr0.1628319
1 Joltify(JOLT) ל NZD
$0.027489
1 Joltify(JOLT) ל PAB
B/.0.01617
1 Joltify(JOLT) ל PGK
K0.0682374
1 Joltify(JOLT) ל QAR
ر.ق0.0586971
1 Joltify(JOLT) ל RSD
дин.1.618617

Joltify מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Joltify, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJoltify הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Joltify

כמה שווה Joltify (JOLT) היום?
החי JOLTהמחיר ב USD הוא 0.01617 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOLT ל USD?
המחיר הנוכחי של JOLT ל USD הוא $ 0.01617. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Joltify?
שווי השוק של JOLT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOLT?
ההיצע במחזור של JOLT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOLT?
‏‏JOLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7428055910578375 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOLT?
JOLT ‏‏רשם מחירATL של 0.002848679609107114 USD.
מהו נפח המסחר של JOLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOLT הוא $ 54.51K USD.
האם JOLT יעלה השנה?
JOLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:49:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

