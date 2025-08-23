מה זהIthaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ithaca Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ithaca Protocol כמה שווה Ithaca Protocol (ITHACA) היום? החי ITHACAהמחיר ב USD הוא 0.008368 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ITHACA ל USD? $ 0.008368 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ITHACA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ithaca Protocol? שווי השוק של ITHACA הוא $ 667.65K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ITHACA? ההיצע במחזור של ITHACA הוא 79.79M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITHACA? ‏‏ITHACA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18434736365349902 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITHACA? ITHACA ‏‏רשם מחירATL של 0.004934531351990261 USD . מהו נפח המסחר של ITHACA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITHACA הוא $ 107.56K USD . האם ITHACA יעלה השנה? ITHACA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITHACA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Ithaca Protocol (ITHACA) עדכונים חשובים מהתעשייה

