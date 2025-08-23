עוד על ITHACA

Ithaca Protocol סֵמֶל

Ithaca Protocol מְחִיר(ITHACA)

1 ITHACA ל USDמחיר חי:

$0.008368
$0.008368$0.008368
+1.66%1D
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) טבלת מחירים חיה
Ithaca Protocol (ITHACA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008029
$ 0.008029$ 0.008029
24 שעות נמוך
$ 0.008996
$ 0.008996$ 0.008996
גבוה 24 שעות

$ 0.008029
$ 0.008029$ 0.008029

$ 0.008996
$ 0.008996$ 0.008996

$ 0.18434736365349902
$ 0.18434736365349902$ 0.18434736365349902

$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261

-0.08%

+1.66%

+10.95%

+10.95%

Ithaca Protocol (ITHACA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008368. במהלך 24 השעות האחרונות, ITHACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008029 לבין שיא של $ 0.008996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITHACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18434736365349902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004934531351990261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITHACA השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ithaca Protocol (ITHACA) מידע שוק

No.2298

$ 667.65K
$ 667.65K$ 667.65K

$ 107.56K
$ 107.56K$ 107.56K

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

79.79M
79.79M 79.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.97%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ithaca Protocol הוא $ 667.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 107.56K. ההיצע במחזור של ITHACA הוא 79.79M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.37M.

Ithaca Protocol (ITHACA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ithaca Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00013664+1.66%
30 ימים$ +0.000378+4.73%
60 ימים$ +0.002308+38.08%
90 ימים$ -0.002102-20.08%
Ithaca Protocol שינוי מחיר היום

היום,ITHACA רשם שינוי של $ +0.00013664 (+1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ithaca Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000378 (+4.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ithaca Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ITHACA ראה שינוי של $ +0.002308 (+38.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ithaca Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002102 (-20.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ithaca Protocol (ITHACA)?

בדוק את Ithaca Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIthaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ithaca Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקITHACA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Ithaca Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIthaca Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ithaca Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ithaca Protocol (ITHACA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ithaca Protocol (ITHACA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ithaca Protocol.

בדוק את Ithaca Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Ithaca Protocol (ITHACA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ithaca Protocol (ITHACA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITHACA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ithaca Protocol (ITHACA)

מחפש איך לקנותIthaca Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ithaca Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ITHACA למטבעות מקומיים

1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל VND
220.20392
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל AUD
A$0.01280304
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל GBP
0.00619232
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל EUR
0.0071128
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל USD
$0.008368
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל MYR
RM0.0351456
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל TRY
0.34300432
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל JPY
¥1.230096
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל ARS
ARS$11.23219904
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל RUB
0.6752976
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל INR
0.73228368
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל IDR
Rp134.96772304
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל KRW
11.62214784
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל PHP
0.47387984
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל EGP
￡E.0.40601536
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל BRL
R$0.0451872
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל CAD
C$0.01154784
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל BDT
1.01805088
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל NGN
12.7950904
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל COP
$33.472
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל ZAR
R.0.14702576
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל UAH
0.3468536
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל VES
Bs1.17152
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל CLP
$8.024912
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל PKR
Rs2.37249536
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל KZT
4.47721472
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל THB
฿0.27120688
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל TWD
NT$0.2548056
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל AED
د.إ0.03071056
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל CHF
Fr0.0066944
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל HKD
HK$0.06535408
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל AMD
֏3.20360512
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל MAD
.د.م0.075312
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל MXN
$0.15531008
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל SAR
ريال0.03138
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל PLN
0.03045952
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל RON
лв0.03606608
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל SEK
kr0.07966336
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל BGN
лв0.01397456
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל HUF
Ft2.8413544
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל CZK
0.17547696
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל KWD
د.ك0.00255224
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל ILS
0.02811648
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל AOA
Kz7.62801776
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל BHD
.د.ب0.003154736
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל BMD
$0.008368
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל DKK
kr0.05330416
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל HNL
L0.21907424
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל MUR
0.38191552
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל NAD
$0.14669104
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל NOK
kr0.08426576
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל NZD
$0.0142256
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל PAB
B/.0.008368
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל PGK
K0.03531296
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל QAR
ر.ق0.03037584
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ל RSD
дин.0.8376368

Ithaca Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ithaca Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIthaca Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ithaca Protocol

כמה שווה Ithaca Protocol (ITHACA) היום?
החי ITHACAהמחיר ב USD הוא 0.008368 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITHACA ל USD?
המחיר הנוכחי של ITHACA ל USD הוא $ 0.008368. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ithaca Protocol?
שווי השוק של ITHACA הוא $ 667.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITHACA?
ההיצע במחזור של ITHACA הוא 79.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITHACA?
‏‏ITHACA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18434736365349902 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITHACA?
ITHACA ‏‏רשם מחירATL של 0.004934531351990261 USD.
מהו נפח המסחר של ITHACA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITHACA הוא $ 107.56K USD.
האם ITHACA יעלה השנה?
ITHACA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITHACA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ithaca Protocol (ITHACA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ITHACA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ITHACA
ITHACA
USD
USD

1 ITHACA = 0.008368 USD

מסחרITHACA

USDTITHACA
$0.008368
$0.008368$0.008368
+1.66%

