Ithaca Protocol (ITHACA) מידע Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. אתר רשמי: https://www.ithacaprotocol.io/ מסמך לבן: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca קנה ITHACAעכשיו!

Ithaca Protocol (ITHACA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ithaca Protocol (ITHACA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 660.23K $ 660.23K $ 660.23K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M שיא כל הזמנים: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 שפל כל הזמנים: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 מחיר נוכחי: $ 0.008275 $ 0.008275 $ 0.008275 למידע נוסף על Ithaca Protocol (ITHACA) מחיר

Ithaca Protocol (ITHACA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ithaca Protocol (ITHACA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ITHACA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ITHACAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ITHACAטוקניומיקה, חקרו אתITHACAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ITHACA מעוניין להוסיף את Ithaca Protocol (ITHACA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ITHACA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ITHACA ב-MEXC עכשיו!

Ithaca Protocol (ITHACA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ITHACAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ITHACA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ITHACA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ITHACA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ITHACA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ITHACAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

