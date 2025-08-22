עוד על ISLAND

Nifty Island סֵמֶל

Nifty Island מְחִיר(ISLAND)

1 ISLAND ל USDמחיר חי:

$0.014003
$0.014003$0.014003
-2.15%1D
USD
Nifty Island (ISLAND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:22 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
24 שעות נמוך
$ 0.014326
$ 0.014326$ 0.014326
גבוה 24 שעות

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.014326
$ 0.014326$ 0.014326

$ 0.2917950312440039
$ 0.2917950312440039$ 0.2917950312440039

$ 0.009059406634082372
$ 0.009059406634082372$ 0.009059406634082372

+0.02%

-2.15%

+6.01%

+6.01%

Nifty Island (ISLAND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.014019. במהלך 24 השעות האחרונות, ISLAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014 לבין שיא של $ 0.014326, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISLANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2917950312440039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009059406634082372.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISLAND השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nifty Island (ISLAND) מידע שוק

No.1818

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

151.71M
151.71M 151.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

936,715,753.146041
936,715,753.146041 936,715,753.146041

15.17%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Nifty Island הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.13K. ההיצע במחזור של ISLAND הוא 151.71M, עם היצע כולל של 936715753.146041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.02M.

Nifty Island (ISLAND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nifty Islandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00030768-2.15%
30 ימים$ -0.000113-0.80%
60 ימים$ +0.000799+6.04%
90 ימים$ -0.007991-36.31%
Nifty Island שינוי מחיר היום

היום,ISLAND רשם שינוי של $ -0.00030768 (-2.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nifty Island שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000113 (-0.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nifty Island שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISLAND ראה שינוי של $ +0.000799 (+6.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nifty Island שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007991 (-36.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nifty Island (ISLAND)?

בדוק את Nifty Island עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nifty Islandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקISLAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nifty Islandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNifty Island לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nifty Islandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nifty Island (ISLAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nifty Island (ISLAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nifty Island.

בדוק את Nifty Island תחזית המחיר עכשיו‏!

Nifty Island (ISLAND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nifty Island (ISLAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISLAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nifty Island (ISLAND)

מחפש איך לקנותNifty Island? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nifty Islandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ISLAND למטבעות מקומיים

Nifty Island מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nifty Island, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNifty Island הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nifty Island

כמה שווה Nifty Island (ISLAND) היום?
החי ISLANDהמחיר ב USD הוא 0.014019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISLAND ל USD?
המחיר הנוכחי של ISLAND ל USD הוא $ 0.014019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nifty Island?
שווי השוק של ISLAND הוא $ 2.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISLAND?
ההיצע במחזור של ISLAND הוא 151.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISLAND?
‏‏ISLAND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2917950312440039 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISLAND?
ISLAND ‏‏רשם מחירATL של 0.009059406634082372 USD.
מהו נפח המסחר של ISLAND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISLAND הוא $ 54.13K USD.
האם ISLAND יעלה השנה?
ISLAND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISLAND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:22 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

