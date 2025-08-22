Nifty Island (ISLAND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.014019. במהלך 24 השעות האחרונות, ISLAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014 לבין שיא של $ 0.014326, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISLANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2917950312440039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009059406634082372.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISLAND השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nifty Island (ISLAND) מידע שוק
No.1818
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K
$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M
151.71M
151.71M 151.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
936,715,753.146041
936,715,753.146041 936,715,753.146041
15.17%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Nifty Island הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.13K. ההיצע במחזור של ISLAND הוא 151.71M, עם היצע כולל של 936715753.146041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.02M.
Nifty Island (ISLAND) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nifty Islandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00030768
-2.15%
30 ימים
$ -0.000113
-0.80%
60 ימים
$ +0.000799
+6.04%
90 ימים
$ -0.007991
-36.31%
Nifty Island שינוי מחיר היום
היום,ISLAND רשם שינוי של $ -0.00030768 (-2.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nifty Island שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000113 (-0.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nifty Island שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISLAND ראה שינוי של $ +0.000799 (+6.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nifty Island שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007991 (-36.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nifty Island (ISLAND)?
Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.
Nifty Island זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nifty Islandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקISLAND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nifty Islandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNifty Island לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Nifty Islandתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Nifty Island (ISLAND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nifty Island (ISLAND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nifty Island.
הבנת הטוקנומיקה של Nifty Island (ISLAND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISLAND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Nifty Island (ISLAND)
מחפש איך לקנותNifty Island? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nifty Islandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.