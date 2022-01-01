Nifty Island (ISLAND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nifty Island (ISLAND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nifty Island (ISLAND) מידע Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. אתר רשמי: https://www.niftyisland.com מסמך לבן: https://guide.niftyisland.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz קנה ISLANDעכשיו!

Nifty Island (ISLAND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nifty Island (ISLAND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M ההיצע הכולל: $ 936.71M $ 936.71M $ 936.71M אספקה במחזור: $ 151.71M $ 151.71M $ 151.71M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.22M $ 13.22M $ 13.22M שיא כל הזמנים: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 שפל כל הזמנים: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 מחיר נוכחי: $ 0.013218 $ 0.013218 $ 0.013218 למידע נוסף על Nifty Island (ISLAND) מחיר

Nifty Island (ISLAND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nifty Island (ISLAND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ISLAND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ISLANDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ISLANDטוקניומיקה, חקרו אתISLANDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ISLAND מעוניין להוסיף את Nifty Island (ISLAND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ISLAND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ISLAND ב-MEXC עכשיו!

Nifty Island (ISLAND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ISLANDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ISLAND עכשיו את היסטוריית המחירים!

ISLAND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ISLAND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ISLAND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ISLANDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

