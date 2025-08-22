עוד על IRON

Iron Fish סֵמֶל

Iron Fish מְחִיר(IRON)

1 IRON ל USDמחיר חי:

$0.1799
-0.49%1D
USD
Iron Fish (IRON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:52 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1751
24 שעות נמוך
$ 0.186
גבוה 24 שעות

$ 0.1751
$ 0.186
$ 7.636939574734836
$ 0.07877187701738696
+0.27%

-0.49%

-0.39%

-0.39%

Iron Fish (IRON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1799. במהלך 24 השעות האחרונות, IRON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1751 לבין שיא של $ 0.186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.636939574734836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07877187701738696.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRON השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Iron Fish (IRON) מידע שוק

No.4012

$ 0.00
$ 99.75K
$ 11.86M
0.00
65,909,448.75
IRON

שווי השוק הנוכחי של Iron Fish הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.75K. ההיצע במחזור של IRON הוא 0.00, עם היצע כולל של 65909448.75. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.86M.

Iron Fish (IRON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Iron Fishהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000886-0.49%
30 ימים$ -0.0117-6.11%
60 ימים$ +0.0413+29.79%
90 ימים$ +0.0597+49.66%
Iron Fish שינוי מחיר היום

היום,IRON רשם שינוי של $ -0.000886 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Iron Fish שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0117 (-6.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Iron Fish שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IRON ראה שינוי של $ +0.0413 (+29.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Iron Fish שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0597 (+49.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Iron Fish (IRON)?

בדוק את Iron Fish עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Iron Fishההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIRON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Iron Fishאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIron Fish לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Iron Fishתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Iron Fish (IRON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Iron Fish (IRON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Iron Fish.

בדוק את Iron Fish תחזית המחיר עכשיו‏!

Iron Fish (IRON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Iron Fish (IRON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Iron Fish (IRON)

מחפש איך לקנותIron Fish? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Iron Fishב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IRON למטבעות מקומיים

1 Iron Fish(IRON) ל VND
4,734.0685
1 Iron Fish(IRON) ל AUD
A$0.277046
1 Iron Fish(IRON) ל GBP
0.133126
1 Iron Fish(IRON) ל EUR
0.152915
1 Iron Fish(IRON) ל USD
$0.1799
1 Iron Fish(IRON) ל MYR
RM0.75558
1 Iron Fish(IRON) ל TRY
7.374101
1 Iron Fish(IRON) ל JPY
¥26.4453
1 Iron Fish(IRON) ל ARS
ARS$237.6479
1 Iron Fish(IRON) ל RUB
14.498141
1 Iron Fish(IRON) ל INR
15.752044
1 Iron Fish(IRON) ל IDR
Rp2,949.179856
1 Iron Fish(IRON) ל KRW
249.859512
1 Iron Fish(IRON) ל PHP
10.205727
1 Iron Fish(IRON) ל EGP
￡E.8.72515
1 Iron Fish(IRON) ל BRL
R$0.978656
1 Iron Fish(IRON) ל CAD
C$0.248262
1 Iron Fish(IRON) ל BDT
21.685146
1 Iron Fish(IRON) ל NGN
274.655129
1 Iron Fish(IRON) ל COP
$719.6
1 Iron Fish(IRON) ל ZAR
R.3.155446
1 Iron Fish(IRON) ל UAH
7.368704
1 Iron Fish(IRON) ל VES
Bs25.186
1 Iron Fish(IRON) ל CLP
$172.5241
1 Iron Fish(IRON) ל PKR
Rs50.589679
1 Iron Fish(IRON) ל KZT
95.843524
1 Iron Fish(IRON) ל THB
฿5.835956
1 Iron Fish(IRON) ל TWD
NT$5.477955
1 Iron Fish(IRON) ל AED
د.إ0.660233
1 Iron Fish(IRON) ל CHF
Fr0.14392
1 Iron Fish(IRON) ל HKD
HK$1.405019
1 Iron Fish(IRON) ל AMD
֏68.117336
1 Iron Fish(IRON) ל MAD
.د.م1.613703
1 Iron Fish(IRON) ל MXN
$3.353336
1 Iron Fish(IRON) ל SAR
ريال0.674625
1 Iron Fish(IRON) ל PLN
0.654836
1 Iron Fish(IRON) ל RON
лв0.777168
1 Iron Fish(IRON) ל SEK
kr1.714447
1 Iron Fish(IRON) ל BGN
лв0.300433
1 Iron Fish(IRON) ל HUF
Ft61.14801
1 Iron Fish(IRON) ל CZK
3.774302
1 Iron Fish(IRON) ל KWD
د.ك0.0548695
1 Iron Fish(IRON) ל ILS
0.608062
1 Iron Fish(IRON) ל AOA
Kz163.991443
1 Iron Fish(IRON) ל BHD
.د.ب0.0678223
1 Iron Fish(IRON) ל BMD
$0.1799
1 Iron Fish(IRON) ל DKK
kr1.147762
1 Iron Fish(IRON) ל HNL
L4.664807
1 Iron Fish(IRON) ל MUR
8.210636
1 Iron Fish(IRON) ל NAD
$3.144652
1 Iron Fish(IRON) ל NOK
kr1.818789
1 Iron Fish(IRON) ל NZD
$0.30583
1 Iron Fish(IRON) ל PAB
B/.0.1799
1 Iron Fish(IRON) ל PGK
K0.751982
1 Iron Fish(IRON) ל QAR
ر.ق0.649439
1 Iron Fish(IRON) ל RSD
дин.18.027779

Iron Fish מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Iron Fish, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIron Fish הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Iron Fish

כמה שווה Iron Fish (IRON) היום?
החי IRONהמחיר ב USD הוא 0.1799 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IRON ל USD?
המחיר הנוכחי של IRON ל USD הוא $ 0.1799. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Iron Fish?
שווי השוק של IRON הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IRON?
ההיצע במחזור של IRON הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IRON?
‏‏IRON השיג מחיר שיא (ATH) של 7.636939574734836 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IRON?
IRON ‏‏רשם מחירATL של 0.07877187701738696 USD.
מהו נפח המסחר של IRON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IRON הוא $ 99.75K USD.
האם IRON יעלה השנה?
IRON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IRON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

