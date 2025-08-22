Iron Fish (IRON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1799. במהלך 24 השעות האחרונות, IRON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1751 לבין שיא של $ 0.186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.636939574734836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07877187701738696.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRON השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Iron Fish (IRON) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Iron Fish הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.75K. ההיצע במחזור של IRON הוא 0.00, עם היצע כולל של 65909448.75. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.86M.
Iron Fish (IRON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Iron Fishהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000886
-0.49%
30 ימים
$ -0.0117
-6.11%
60 ימים
$ +0.0413
+29.79%
90 ימים
$ +0.0597
+49.66%
Iron Fish שינוי מחיר היום
היום,IRON רשם שינוי של $ -0.000886 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Iron Fish שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0117 (-6.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Iron Fish שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IRON ראה שינוי של $ +0.0413 (+29.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Iron Fish שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0597 (+49.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Iron Fish (IRON)?
Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.
Iron Fish זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Iron Fishההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIRON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Iron Fishאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIron Fish לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Iron Fishתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Iron Fish (IRON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Iron Fish (IRON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Iron Fish.
הבנת הטוקנומיקה של Iron Fish (IRON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Iron Fish (IRON)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.