ללמוד

IRISnet מְחִיר(IRIS)

$0.0010523
-3.34%1D
IRISnet (IRIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:44 (UTC+8)

IRISnet (IRIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.53%

-3.34%

-4.42%

-4.42%

IRISnet (IRIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010529. במהלך 24 השעות האחרונות, IRIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001025 לבין שיא של $ 0.0011661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.31768324, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000234721767649552.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRIS השתנה ב -1.53% במהלך השעה האחרונה, -3.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IRISnet (IRIS) מידע שוק

No.1925

2019-04-08 00:00:00

IRIS

שווי השוק הנוכחי של IRISnet הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.09K. ההיצע במחזור של IRIS הוא 1.61B, עם היצע כולל של 2119826484.9136274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.

IRISnet (IRIS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IRISnetהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000036361-3.34%
30 ימים$ +0.0001824+20.95%
60 ימים$ +0.0003047+40.72%
90 ימים$ -0.0005261-33.32%
IRISnet שינוי מחיר היום

היום,IRIS רשם שינוי של $ -0.000036361 (-3.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IRISnet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0001824 (+20.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IRISnet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IRIS ראה שינוי של $ +0.0003047 (+40.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IRISnet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0005261 (-33.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IRISnet (IRIS)?

בדוק את IRISnet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRISnet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IRISnetההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקIRIS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IRISnetאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIRISnet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IRISnetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IRISnet (IRIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IRISnet (IRIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IRISnet.

בדוק את IRISnet תחזית המחיר עכשיו‏!

IRISnet (IRIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IRISnet (IRIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IRISnet (IRIS)

מחפש איך לקנותIRISnet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IRISnetב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IRIS למטבעות מקומיים

1 IRISnet(IRIS) ל VND
27.7070635
1 IRISnet(IRIS) ל AUD
A$0.001621466
1 IRISnet(IRIS) ל GBP
0.000779146
1 IRISnet(IRIS) ל EUR
0.000894965
1 IRISnet(IRIS) ל USD
$0.0010529
1 IRISnet(IRIS) ל MYR
RM0.00442218
1 IRISnet(IRIS) ל TRY
0.043158371
1 IRISnet(IRIS) ל JPY
¥0.1547763
1 IRISnet(IRIS) ל ARS
ARS$1.3908809
1 IRISnet(IRIS) ל RUB
0.084853211
1 IRISnet(IRIS) ל INR
0.092191924
1 IRISnet(IRIS) ל IDR
Rp17.260652976
1 IRISnet(IRIS) ל KRW
1.462351752
1 IRISnet(IRIS) ל PHP
0.059731017
1 IRISnet(IRIS) ל EGP
￡E.0.05106565
1 IRISnet(IRIS) ל BRL
R$0.005727776
1 IRISnet(IRIS) ל CAD
C$0.001453002
1 IRISnet(IRIS) ל BDT
0.126916566
1 IRISnet(IRIS) ל NGN
1.607472959
1 IRISnet(IRIS) ל COP
$4.2116
1 IRISnet(IRIS) ל ZAR
R.0.018467866
1 IRISnet(IRIS) ל UAH
0.043126784
1 IRISnet(IRIS) ל VES
Bs0.147406
1 IRISnet(IRIS) ל CLP
$1.0097311
1 IRISnet(IRIS) ל PKR
Rs0.296086009
1 IRISnet(IRIS) ל KZT
0.560943004
1 IRISnet(IRIS) ל THB
฿0.034156076
1 IRISnet(IRIS) ל TWD
NT$0.032060805
1 IRISnet(IRIS) ל AED
د.إ0.003864143
1 IRISnet(IRIS) ל CHF
Fr0.00084232
1 IRISnet(IRIS) ל HKD
HK$0.008223149
1 IRISnet(IRIS) ל AMD
֏0.398670056
1 IRISnet(IRIS) ל MAD
.د.م0.009444513
1 IRISnet(IRIS) ל MXN
$0.019626056
1 IRISnet(IRIS) ל SAR
ريال0.003948375
1 IRISnet(IRIS) ל PLN
0.003832556
1 IRISnet(IRIS) ל RON
лв0.004548528
1 IRISnet(IRIS) ל SEK
kr0.010034137
1 IRISnet(IRIS) ל BGN
лв0.001758343
1 IRISnet(IRIS) ל HUF
Ft0.35788071
1 IRISnet(IRIS) ל CZK
0.022089842
1 IRISnet(IRIS) ל KWD
د.ك0.0003211345
1 IRISnet(IRIS) ל ILS
0.003558802
1 IRISnet(IRIS) ל AOA
Kz0.959792053
1 IRISnet(IRIS) ל BHD
.د.ب0.0003969433
1 IRISnet(IRIS) ל BMD
$0.0010529
1 IRISnet(IRIS) ל DKK
kr0.006717502
1 IRISnet(IRIS) ל HNL
L0.027301697
1 IRISnet(IRIS) ל MUR
0.048054356
1 IRISnet(IRIS) ל NAD
$0.018404692
1 IRISnet(IRIS) ל NOK
kr0.010644819
1 IRISnet(IRIS) ל NZD
$0.00178993
1 IRISnet(IRIS) ל PAB
B/.0.0010529
1 IRISnet(IRIS) ל PGK
K0.004401122
1 IRISnet(IRIS) ל QAR
ر.ق0.003800969
1 IRISnet(IRIS) ל RSD
дин.0.105511109

למובן מעמיק יותר של IRISnet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIRISnet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IRISnet

כמה שווה IRISnet (IRIS) היום?
החי IRISהמחיר ב USD הוא 0.0010529 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IRIS ל USD?
המחיר הנוכחי של IRIS ל USD הוא $ 0.0010529. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IRISnet?
שווי השוק של IRIS הוא $ 1.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IRIS?
ההיצע במחזור של IRIS הוא 1.61B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IRIS?
‏‏IRIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.31768324 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IRIS?
IRIS ‏‏רשם מחירATL של 0.000234721767649552 USD.
מהו נפח המסחר של IRIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IRIS הוא $ 56.09K USD.
האם IRIS יעלה השנה?
IRIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IRIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
IRISnet (IRIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

