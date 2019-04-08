IRISnet (IRIS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IRISnet (IRIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IRISnet (IRIS) מידע IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. אתר רשמי: https://www.irisnet.org/ מסמך לבן: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html סייר בלוקים: https://irishub.iobscan.io/#/home קנה IRISעכשיו!

IRISnet (IRIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IRISnet (IRIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M ההיצע הכולל: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B אספקה במחזור: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M שיא כל הזמנים: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 שפל כל הזמנים: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 מחיר נוכחי: $ 0.0009702 $ 0.0009702 $ 0.0009702 למידע נוסף על IRISnet (IRIS) מחיר

IRISnet (IRIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IRISnet (IRIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IRIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IRISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IRISטוקניומיקה, חקרו אתIRISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IRIS מעוניין להוסיף את IRISnet (IRIS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IRIS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IRIS ב-MEXC עכשיו!

IRISnet (IRIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IRISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IRIS עכשיו את היסטוריית המחירים!

IRIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IRIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IRIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IRISעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

