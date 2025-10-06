Intel מחיר היום

מחיר Intel (INTCON) בזמן אמת היום הוא $ 34.15, עם שינוי של 4.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INTCON ל USD הוא $ 34.15 לכל INTCON.

Intel כרגע מדורג במקום #1814 לפי שווי שוק של $ 1.67M, עם היצע במחזור של 48.97K INTCON. ב‑24 השעות האחרונות, INTCON סחר בין $ 34.03 (נמוך) ל $ 35.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 348.4977525077396, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 23.741402264383435.

ביצועים לטווח קצר, INTCON נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו -9.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.72K.

Intel (INTCON) מידע שוק

דירוג No.1814 שווי שוק $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M נפח (24 שעות) $ 60.72K$ 60.72K $ 60.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M אספקת מחזור 48.97K 48.97K 48.97K אספקה כוללת 48,968.07514999 48,968.07514999 48,968.07514999 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Intel הוא $ 1.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.72K. ההיצע במחזור של INTCON הוא 48.97K, עם היצע כולל של 48968.07514999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.67M.