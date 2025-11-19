Intel (INTCON) תחזית מחיר (USD)

קבל Intel תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה INTCON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Intel % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $34.27 $34.27 $34.27 +0.73% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Intel תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Intel ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 34.27 בשנת 2025. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Intel ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 35.9835 בשנת 2026. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של INTCON הוא $ 37.7826 עם 10.25% שיעור צמיחה. Intel (INTCON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של INTCON הוא $ 39.6718 עם 15.76% שיעור צמיחה. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של INTCON הוא $ 41.6553 עם 21.55% שיעור צמיחה. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של INTCON הוא $ 43.7381 עם 27.63% שיעור צמיחה. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Intel עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 71.2448. Intel (INTCON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Intel עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 116.0503. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 34.27 0.00%

2026 $ 35.9835 5.00%

2027 $ 37.7826 10.25%

2028 $ 39.6718 15.76%

2029 $ 41.6553 21.55%

2030 $ 43.7381 27.63%

2031 $ 45.9250 34.01%

2032 $ 48.2213 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 50.6323 47.75%

2034 $ 53.1640 55.13%

2035 $ 55.8222 62.89%

2036 $ 58.6133 71.03%

2037 $ 61.5439 79.59%

2038 $ 64.6211 88.56%

2039 $ 67.8522 97.99%

2040 $ 71.2448 107.89% הצג עוד לטווח קצר Intel תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 34.27 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 34.2746 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 34.3028 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 34.4108 0.41% Intel (INTCON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורINTCONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $34.27 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Intel (INTCON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורINTCON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $34.2746 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Intel (INTCON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורINTCON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $34.3028 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Intel (INTCON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורINTCON הוא $34.4108 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Intel מחיר נוכחי $ 34.27$ 34.27 $ 34.27 שינוי מחיר (24 שעות) +0.73% שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 48.97K 48.97K 48.97K נפח (24 שעות) $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K נפח (24 שעות) -- המחיר INTCON העדכני הוא $ 34.27. יש לו שינוי של +0.73% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.95Kב 24 שעות. בנוסף, INTCON יש כמות במעגל של 48.97K ושווי שוק כולל של $ 1.68M. צפה INTCON במחיר חי

Intel מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIntelדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIntel הוא 34.27USD. היצע במחזור של Intel(INTCON) הוא 0.00 INTCON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.68M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -1.4499 $ 35.75 $ 33.63

7 ימים -0.07% $ -2.6999 $ 41.18 $ 33.63

30 ימים -0.09% $ -3.6799 $ 350 $ 33.63 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Intel הראה תנועת מחירים של $-1.4499 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Intel נסחר בשיא של $41.18 ושפל של $33.63 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתINTCON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Intel חווה -0.09% שינוי, המשקף בערך $-3.6799 לערכו. זה מצביע על כך ש INTCON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Intel המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה INTCON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Intel (INTCON) מודול חיזוי מחיר עובד? Intel מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של INTCONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIntel לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של INTCON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Intel. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלINTCON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלINTCON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Intel.

מדוע INTCON חיזוי מחירים חשוב?

INTCON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם INTCON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, INTCON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של INTCON בחודש הבא? על פי Intel (INTCON) כלי תחזית המחירים, המחיר INTCON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 INTCON בשנת 2026? המחיר של 1 Intel (INTCON) היום הוא $34.27 . על פי מודול התחזית שלעיל, INTCON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של INTCON בשנת 2027? Intel (INTCON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 INTCON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של INTCON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Intel (INTCON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של INTCON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Intel (INTCON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 INTCON בשנת 2030? המחיר של 1 Intel (INTCON) היום הוא $34.27 . על פי מודול התחזית שלעיל, INTCON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי INTCON תחזית המחיר בשנת 2040? Intel (INTCON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 INTCON עד שנת 2040.