מה זהIndigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקINDY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Indigo Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIndigo Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Indigo Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Indigo Protocol (INDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Indigo Protocol (INDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Indigo Protocol.

בדוק את Indigo Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Indigo Protocol (INDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Indigo Protocol (INDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Indigo Protocol (INDY)

מחפש איך לקנותIndigo Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Indigo Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INDY למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Indigo Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Indigo Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Indigo Protocol כמה שווה Indigo Protocol (INDY) היום? החי INDYהמחיר ב USD הוא 1.4388 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי INDY ל USD? $ 1.4388 . מהו שווי השוק של Indigo Protocol? שווי השוק של INDY הוא $ 23.10M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של INDY? ההיצע במחזור של INDY הוא 16.05M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INDY? ‏‏INDY השיג מחיר שיא (ATH) של 4.578412428341301 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INDY? INDY ‏‏רשם מחירATL של 0.25998980053675613 USD . מהו נפח המסחר של INDY? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INDY הוא $ 55.24K USD .

Indigo Protocol (INDY) עדכונים חשובים מהתעשייה

