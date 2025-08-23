עוד על INDY

Indigo Protocol סֵמֶל

Indigo Protocol מְחִיר(INDY)

Indigo Protocol (INDY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:48:09 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) מידע על מחיר (USD)

Indigo Protocol (INDY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.4388. במהלך 24 השעות האחרונות, INDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.3737 לבין שיא של $ 1.5264, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.578412428341301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.25998980053675613.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INDY השתנה ב +4.62% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indigo Protocol (INDY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Indigo Protocol הוא $ 23.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.24K. ההיצע במחזור של INDY הוא 16.05M, עם היצע כולל של 35000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.36M.

Indigo Protocol (INDY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Indigo Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007375-0.51%
30 ימים$ +0.2778+23.92%
60 ימים$ +0.5851+68.53%
90 ימים$ +0.4626+47.38%
Indigo Protocol שינוי מחיר היום

היום,INDY רשם שינוי של $ -0.007375 (-0.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Indigo Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.2778 (+23.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Indigo Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,INDY ראה שינוי של $ +0.5851 (+68.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Indigo Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4626 (+47.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Indigo Protocol (INDY)?

בדוק את Indigo Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIndigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Indigo Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקINDY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Indigo Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIndigo Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Indigo Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Indigo Protocol (INDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Indigo Protocol (INDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Indigo Protocol.

בדוק את Indigo Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Indigo Protocol (INDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Indigo Protocol (INDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Indigo Protocol (INDY)

מחפש איך לקנותIndigo Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Indigo Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INDY למטבעות מקומיים

Indigo Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Indigo Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIndigo Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Indigo Protocol

כמה שווה Indigo Protocol (INDY) היום?
החי INDYהמחיר ב USD הוא 1.4388 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INDY ל USD?
המחיר הנוכחי של INDY ל USD הוא $ 1.4388. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Indigo Protocol?
שווי השוק של INDY הוא $ 23.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INDY?
ההיצע במחזור של INDY הוא 16.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INDY?
‏‏INDY השיג מחיר שיא (ATH) של 4.578412428341301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INDY?
INDY ‏‏רשם מחירATL של 0.25998980053675613 USD.
מהו נפח המסחר של INDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INDY הוא $ 55.24K USD.
האם INDY יעלה השנה?
INDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

