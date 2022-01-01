Indigo Protocol (INDY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Indigo Protocol (INDY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Indigo Protocol (INDY) מידע Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. אתר רשמי: https://indigoprotocol.io/ מסמך לבן: https://indigoprotocol.io/paper סייר בלוקים: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 קנה INDYעכשיו!

Indigo Protocol (INDY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Indigo Protocol (INDY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.06M $ 22.06M $ 22.06M ההיצע הכולל: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M אספקה במחזור: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (שווי מדולל מלא): $ 48.10M $ 48.10M $ 48.10M שיא כל הזמנים: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 שפל כל הזמנים: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 מחיר נוכחי: $ 1.3744 $ 1.3744 $ 1.3744 למידע נוסף על Indigo Protocol (INDY) מחיר

Indigo Protocol (INDY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Indigo Protocol (INDY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INDY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INDYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INDYטוקניומיקה, חקרו אתINDYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות INDY מעוניין להוסיף את Indigo Protocol (INDY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת INDY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות INDY ב-MEXC עכשיו!

Indigo Protocol (INDY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INDYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INDY עכשיו את היסטוריית המחירים!

INDY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INDY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INDY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INDYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

