Immortal Rising 2 (IMT) מידע Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. אתר רשמי: https://immortalrising2.com/ מסמך לבן: https://docs.immortalrising2.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 קנה IMTעכשיו!

Immortal Rising 2 (IMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Immortal Rising 2 (IMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M שיא כל הזמנים: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 שפל כל הזמנים: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 מחיר נוכחי: $ 0.005189 $ 0.005189 $ 0.005189 למידע נוסף על Immortal Rising 2 (IMT) מחיר

Immortal Rising 2 (IMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Immortal Rising 2 (IMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IMTטוקניומיקה, חקרו אתIMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IMT מעוניין להוסיף את Immortal Rising 2 (IMT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IMT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IMT ב-MEXC עכשיו!

Immortal Rising 2 (IMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

IMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

