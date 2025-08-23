עוד על IMO

IMO Invest סֵמֶל

IMO Invest מְחִיר(IMO)

1 IMO ל USDמחיר חי:

IMO Invest (IMO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:34:58 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) מידע על מחיר (USD)

-4.40%

-4.40%

IMO Invest (IMO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.524. במהלך 24 השעות האחרונות, IMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.518 לבין שיא של $ 1.647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.182593905306966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -4.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IMO Invest (IMO) מידע שוק

BASE

שווי השוק הנוכחי של IMO Invest הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.08K. ההיצע במחזור של IMO הוא 0.00, עם היצע כולל של 19678029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.48M.

IMO Invest (IMO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IMO Investהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.076-4.75%
30 ימים$ -0.118-7.19%
60 ימים$ +0.375+32.63%
90 ימים$ -0.453-22.92%
IMO Invest שינוי מחיר היום

היום,IMO רשם שינוי של $ -0.076 (-4.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IMO Invest שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.118 (-7.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IMO Invest שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMO ראה שינוי של $ +0.375 (+32.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IMO Invest שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.453 (-22.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IMO Invest (IMO)?

בדוק את IMO Invest עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

IMO Invest זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IMO Investההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIMO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IMO Investאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIMO Invest לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IMO Investתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IMO Invest (IMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IMO Invest (IMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IMO Invest.

בדוק את IMO Invest תחזית המחיר עכשיו‏!

IMO Invest (IMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IMO Invest (IMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IMO Invest (IMO)

מחפש איך לקנותIMO Invest? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IMO Investב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IMO למטבעות מקומיים

IMO Invest מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IMO Invest, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIMO Invest הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IMO Invest

כמה שווה IMO Invest (IMO) היום?
החי IMOהמחיר ב USD הוא 1.524 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMO ל USD?
המחיר הנוכחי של IMO ל USD הוא $ 1.524. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IMO Invest?
שווי השוק של IMO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMO?
ההיצע במחזור של IMO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMO?
‏‏IMO השיג מחיר שיא (ATH) של 4.182593905306966 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMO?
IMO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMO הוא $ 71.08K USD.
האם IMO יעלה השנה?
IMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:34:58 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

