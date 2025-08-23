IMO Invest (IMO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.524. במהלך 24 השעות האחרונות, IMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.518 לבין שיא של $ 1.647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.182593905306966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -4.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
IMO Invest (IMO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של IMO Invest הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.08K. ההיצע במחזור של IMO הוא 0.00, עם היצע כולל של 19678029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.48M.
IMO Invest (IMO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של IMO Investהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.076
-4.75%
30 ימים
$ -0.118
-7.19%
60 ימים
$ +0.375
+32.63%
90 ימים
$ -0.453
-22.92%
IMO Invest שינוי מחיר היום
היום,IMO רשם שינוי של $ -0.076 (-4.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
IMO Invest שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.118 (-7.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
IMO Invest שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMO ראה שינוי של $ +0.375 (+32.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
IMO Invest שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.453 (-22.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IMO Invest (IMO)?
Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.
IMO Invest זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IMO Investההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIMO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IMO Investאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIMO Invest לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
IMO Investתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה IMO Invest (IMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IMO Invest (IMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IMO Invest.
הבנת הטוקנומיקה של IMO Invest (IMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות IMO Invest (IMO)
מחפש איך לקנותIMO Invest? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IMO Investב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
