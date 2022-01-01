IMO Invest (IMO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IMO Invest (IMO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IMO Invest (IMO) מידע Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered. אתר רשמי: https://imo-invest.com/ מסמך לבן: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb קנה IMOעכשיו!

IMO Invest (IMO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IMO Invest (IMO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M שיא כל הזמנים: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 1.506 $ 1.506 $ 1.506 למידע נוסף על IMO Invest (IMO) מחיר

IMO Invest (IMO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IMO Invest (IMO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IMO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IMOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IMOטוקניומיקה, חקרו אתIMOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IMO מעוניין להוסיף את IMO Invest (IMO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IMO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IMO ב-MEXC עכשיו!

IMO Invest (IMO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IMOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IMO עכשיו את היסטוריית המחירים!

IMO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IMO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IMO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IMOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

