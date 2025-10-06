Impossible Cloud Net מחיר היום

מחיר Impossible Cloud Net (ICNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.20255, עם שינוי של 4.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICNT ל USD הוא $ 0.20255 לכל ICNT.

Impossible Cloud Net כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ICNT. ב‑24 השעות האחרונות, ICNT סחר בין $ 0.20225 (נמוך) ל $ 0.23654 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ICNT נע ב -1.78% בשעה האחרונה ו -27.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 67.27K.

Impossible Cloud Net (ICNT) מידע שוק

שווי שוק -- נפח (24 שעות) $ 67.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.79M אספקת מחזור -- מקסימום היצע 700,000,000 אספקה כוללת 700,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

