Huma Finance (HUMA) מידע Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. אתר רשמי: https://huma.finance/ מסמך לבן: https://docs.huma.finance סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw קנה HUMAעכשיו!

Huma Finance (HUMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Huma Finance (HUMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 54.20M $ 54.20M $ 54.20M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (שווי מדולל מלא): $ 241.60M $ 241.60M $ 241.60M שיא כל הזמנים: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 שפל כל הזמנים: $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 $ 0.02283000415356628 מחיר נוכחי: $ 0.02416 $ 0.02416 $ 0.02416 למידע נוסף על Huma Finance (HUMA) מחיר

Huma Finance (HUMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Huma Finance (HUMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HUMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HUMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HUMAטוקניומיקה, חקרו אתHUMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HUMA מעוניין להוסיף את Huma Finance (HUMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HUMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HUMA ב-MEXC עכשיו!

Huma Finance (HUMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HUMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HUMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

HUMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HUMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HUMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HUMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

