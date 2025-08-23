מה זהHashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HashKey Platformההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHashKey Platform לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HashKey Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HashKey Platform (HSK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HashKey Platform (HSK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HashKey Platform.

HashKey Platform (HSK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HashKey Platform (HSK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HSK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HashKey Platform (HSK)

מחפש איך לקנותHashKey Platform? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HashKey Platformב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HSK למטבעות מקומיים

HashKey Platform מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HashKey Platform, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HashKey Platform כמה שווה HashKey Platform (HSK) היום? החי HSKהמחיר ב USD הוא 0.5273 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HSK ל USD? $ 0.5273 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HSK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של HashKey Platform? שווי השוק של HSK הוא $ 158.17M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HSK? ההיצע במחזור של HSK הוא 299.96M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HSK? ‏‏HSK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.587574787960956 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HSK? HSK ‏‏רשם מחירATL של 0.24981610577534416 USD . מהו נפח המסחר של HSK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HSK הוא $ 402.73K USD . האם HSK יעלה השנה? HSK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HSK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

HashKey Platform (HSK) עדכונים חשובים מהתעשייה

