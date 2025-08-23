עוד על HSK

HashKey Platform סֵמֶל

HashKey Platform מְחִיר(HSK)

1 HSK ל USDמחיר חי:

$0.5273
$0.5273$0.5273
-3.86%1D
USD
HashKey Platform (HSK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:40 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.5236
$ 0.5236$ 0.5236
24 שעות נמוך
$ 0.5519
$ 0.5519$ 0.5519
גבוה 24 שעות

$ 0.5236
$ 0.5236$ 0.5236

$ 0.5519
$ 0.5519$ 0.5519

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416

-0.25%

-3.86%

+2.68%

+2.68%

HashKey Platform (HSK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5273. במהלך 24 השעות האחרונות, HSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5236 לבין שיא של $ 0.5519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.587574787960956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24981610577534416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSK השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HashKey Platform (HSK) מידע שוק

No.265

$ 158.17M
$ 158.17M$ 158.17M

$ 402.73K
$ 402.73K$ 402.73K

$ 527.30M
$ 527.30M$ 527.30M

299.96M
299.96M 299.96M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.99%

ETH

שווי השוק הנוכחי של HashKey Platform הוא $ 158.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 402.73K. ההיצע במחזור של HSK הוא 299.96M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 527.30M.

HashKey Platform (HSK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HashKey Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.021171-3.86%
30 ימים$ +0.021+4.14%
60 ימים$ -0.1003-15.99%
90 ימים$ +0.1678+46.67%
HashKey Platform שינוי מחיר היום

היום,HSK רשם שינוי של $ -0.021171 (-3.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HashKey Platform שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.021 (+4.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HashKey Platform שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HSK ראה שינוי של $ -0.1003 (-15.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HashKey Platform שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1678 (+46.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HashKey Platform (HSK)?

בדוק את HashKey Platform עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HashKey Platformההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHSK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HashKey Platformאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHashKey Platform לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HashKey Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HashKey Platform (HSK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HashKey Platform (HSK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HashKey Platform.

בדוק את HashKey Platform תחזית המחיר עכשיו‏!

HashKey Platform (HSK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HashKey Platform (HSK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HSK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HashKey Platform (HSK)

מחפש איך לקנותHashKey Platform? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HashKey Platformב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HSK למטבעות מקומיים

1 HashKey Platform(HSK) ל VND
13,875.8995
1 HashKey Platform(HSK) ל AUD
A$0.806769
1 HashKey Platform(HSK) ל GBP
0.390202
1 HashKey Platform(HSK) ל EUR
0.448205
1 HashKey Platform(HSK) ל USD
$0.5273
1 HashKey Platform(HSK) ל MYR
RM2.21466
1 HashKey Platform(HSK) ל TRY
21.6193
1 HashKey Platform(HSK) ל JPY
¥77.5131
1 HashKey Platform(HSK) ל ARS
ARS$698.40885
1 HashKey Platform(HSK) ל RUB
42.632205
1 HashKey Platform(HSK) ל INR
46.165115
1 HashKey Platform(HSK) ל IDR
Rp8,504.837519
1 HashKey Platform(HSK) ל KRW
732.356424
1 HashKey Platform(HSK) ל PHP
29.871545
1 HashKey Platform(HSK) ל EGP
￡E.25.57405
1 HashKey Platform(HSK) ל BRL
R$2.857966
1 HashKey Platform(HSK) ל CAD
C$0.727674
1 HashKey Platform(HSK) ל BDT
64.151318
1 HashKey Platform(HSK) ל NGN
806.268065
1 HashKey Platform(HSK) ל COP
$2,109.2
1 HashKey Platform(HSK) ל ZAR
R.9.264661
1 HashKey Platform(HSK) ל UAH
21.856585
1 HashKey Platform(HSK) ל VES
Bs73.822
1 HashKey Platform(HSK) ל CLP
$506.208
1 HashKey Platform(HSK) ל PKR
Rs149.500096
1 HashKey Platform(HSK) ל KZT
282.126592
1 HashKey Platform(HSK) ל THB
฿17.105612
1 HashKey Platform(HSK) ל TWD
NT$16.072104
1 HashKey Platform(HSK) ל AED
د.إ1.935191
1 HashKey Platform(HSK) ל CHF
Fr0.42184
1 HashKey Platform(HSK) ל HKD
HK$4.118213
1 HashKey Platform(HSK) ל AMD
֏201.871532
1 HashKey Platform(HSK) ל MAD
.د.م4.7457
1 HashKey Platform(HSK) ל MXN
$9.818326
1 HashKey Platform(HSK) ל SAR
ريال1.977375
1 HashKey Platform(HSK) ל PLN
1.919372
1 HashKey Platform(HSK) ל RON
лв2.272663
1 HashKey Platform(HSK) ל SEK
kr5.014623
1 HashKey Platform(HSK) ל BGN
лв0.880591
1 HashKey Platform(HSK) ל HUF
Ft179.165994
1 HashKey Platform(HSK) ל CZK
11.057481
1 HashKey Platform(HSK) ל KWD
د.ك0.1608265
1 HashKey Platform(HSK) ל ILS
1.777001
1 HashKey Platform(HSK) ל AOA
Kz480.670861
1 HashKey Platform(HSK) ל BHD
.د.ب0.1987921
1 HashKey Platform(HSK) ל BMD
$0.5273
1 HashKey Platform(HSK) ל DKK
kr3.358901
1 HashKey Platform(HSK) ל HNL
L13.804714
1 HashKey Platform(HSK) ל MUR
24.065972
1 HashKey Platform(HSK) ל NAD
$9.243569
1 HashKey Platform(HSK) ל NOK
kr5.320457
1 HashKey Platform(HSK) ל NZD
$0.89641
1 HashKey Platform(HSK) ל PAB
B/.0.5273
1 HashKey Platform(HSK) ל PGK
K2.225206
1 HashKey Platform(HSK) ל QAR
ر.ق1.914099
1 HashKey Platform(HSK) ל RSD
дин.52.772184

HashKey Platform מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HashKey Platform, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHashKey Platform הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HashKey Platform

כמה שווה HashKey Platform (HSK) היום?
החי HSKהמחיר ב USD הוא 0.5273 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HSK ל USD?
המחיר הנוכחי של HSK ל USD הוא $ 0.5273. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HashKey Platform?
שווי השוק של HSK הוא $ 158.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HSK?
ההיצע במחזור של HSK הוא 299.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HSK?
‏‏HSK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.587574787960956 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HSK?
HSK ‏‏רשם מחירATL של 0.24981610577534416 USD.
מהו נפח המסחר של HSK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HSK הוא $ 402.73K USD.
האם HSK יעלה השנה?
HSK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HSK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

