HashKey Platform (HSK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5273. במהלך 24 השעות האחרונות, HSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5236 לבין שיא של $ 0.5519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.587574787960956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.24981610577534416.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSK השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
HashKey Platform (HSK) מידע שוק
No.265
$ 158.17M
$ 158.17M$ 158.17M
$ 402.73K
$ 402.73K$ 402.73K
$ 527.30M
$ 527.30M$ 527.30M
299.96M
299.96M 299.96M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
29.99%
ETH
שווי השוק הנוכחי של HashKey Platform הוא $ 158.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 402.73K. ההיצע במחזור של HSK הוא 299.96M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 527.30M.
HashKey Platform (HSK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של HashKey Platformהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.021171
-3.86%
30 ימים
$ +0.021
+4.14%
60 ימים
$ -0.1003
-15.99%
90 ימים
$ +0.1678
+46.67%
HashKey Platform שינוי מחיר היום
היום,HSK רשם שינוי של $ -0.021171 (-3.86%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
HashKey Platform שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.021 (+4.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
HashKey Platform שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HSK ראה שינוי של $ -0.1003 (-15.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
HashKey Platform שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1678 (+46.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HashKey Platform (HSK)?
HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.
