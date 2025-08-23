מה זהHolo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token זמין ב-MEXC











Holo Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Holo Token (HOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Holo Token (HOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Holo Token.

בדוק את Holo Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Holo Token (HOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Holo Token (HOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Holo Token (HOT)

מחפש איך לקנותHolo Token?

HOT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Holo Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Holo Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Holo Token כמה שווה Holo Token (HOT) היום? החי HOTהמחיר ב USD הוא 0.0009538 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HOT ל USD? $ 0.0009538 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HOT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Holo Token? שווי השוק של HOT הוא $ 166.93M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HOT? ההיצע במחזור של HOT הוא 175.02B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOT? ‏‏HOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03156761 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOT? HOT ‏‏רשם מחירATL של 0.000218929983954 USD . מהו נפח המסחר של HOT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOT הוא $ 1.30M USD . האם HOT יעלה השנה? HOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Holo Token (HOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

