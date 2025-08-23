Holo Token (HOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0009538. במהלך 24 השעות האחרונות, HOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009489 לבין שיא של $ 0.0010368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03156761, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000218929983954.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOT השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Holo Token (HOT) מידע שוק
No.259
$ 166.93M
$ 1.30M
$ 169.41M
175.02B
--
177,619,433,541.14133
ETH
שווי השוק הנוכחי של Holo Token הוא $ 166.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.30M. ההיצע במחזור של HOT הוא 175.02B, עם היצע כולל של 177619433541.14133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.41M.
Holo Token (HOT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Holo Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000029235
-2.97%
30 ימים
$ -0.0001227
-11.40%
60 ימים
$ +0.000147
+18.22%
90 ימים
$ -0.0001941
-16.91%
Holo Token שינוי מחיר היום
היום,HOT רשם שינוי של $ -0.000029235 (-2.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Holo Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001227 (-11.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Holo Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOT ראה שינוי של $ +0.000147 (+18.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Holo Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001941 (-16.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Holo Token (HOT)?
Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
Holo Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Holo Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Holo Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHolo Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Holo Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Holo Token (HOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Holo Token (HOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Holo Token.
הבנת הטוקנומיקה של Holo Token (HOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Holo Token (HOT)
מחפש איך לקנותHolo Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Holo Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.