Holo Token (HOT) מידע Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. אתר רשמי: https://holochain.org/ מסמך לבן: https://holo.host/whitepapers/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 קנה HOTעכשיו!

Holo Token (HOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Holo Token (HOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 167.80M $ 167.80M $ 167.80M ההיצע הכולל: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B אספקה במחזור: $ 175.03B $ 175.03B $ 175.03B FDV (שווי מדולל מלא): $ 170.28M $ 170.28M $ 170.28M שיא כל הזמנים: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 שפל כל הזמנים: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 מחיר נוכחי: $ 0.0009587 $ 0.0009587 $ 0.0009587 למידע נוסף על Holo Token (HOT) מחיר

Holo Token (HOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Holo Token (HOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOTטוקניומיקה, חקרו אתHOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Holo Token (HOT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOT עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

