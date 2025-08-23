עוד על HOOK

1 HOOK ל USDמחיר חי:

$0.10746
-4.86%1D
Hooked Protocol (HOOK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:46 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10586
24 שעות נמוך
$ 0.12742
גבוה 24 שעות

$ 0.10586
$ 0.12742
$ 4.062533059080115
$ 0.07833259635294688
+1.18%

-4.85%

-1.15%

-1.15%

Hooked Protocol (HOOK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10748. במהלך 24 השעות האחרונות, HOOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10586 לבין שיא של $ 0.12742, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.062533059080115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07833259635294688.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOOK השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -4.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hooked Protocol (HOOK) מידע שוק

No.745

$ 27.47M
$ 5.40M
$ 53.74M
255.58M
500,000,000
BSC

שווי השוק הנוכחי של Hooked Protocol הוא $ 27.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.40M. ההיצע במחזור של HOOK הוא 255.58M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.74M.

Hooked Protocol (HOOK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hooked Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0054893-4.85%
30 ימים$ -0.00901-7.74%
60 ימים$ +0.01751+19.46%
90 ימים$ -0.03298-23.48%
Hooked Protocol שינוי מחיר היום

היום,HOOK רשם שינוי של $ -0.0054893 (-4.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hooked Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00901 (-7.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hooked Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOOK ראה שינוי של $ +0.01751 (+19.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hooked Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03298 (-23.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hooked Protocol (HOOK)?

בדוק את Hooked Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hooked Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOOK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hooked Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHooked Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hooked Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hooked Protocol (HOOK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hooked Protocol (HOOK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hooked Protocol.

בדוק את Hooked Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Hooked Protocol (HOOK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hooked Protocol (HOOK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOOK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hooked Protocol (HOOK)

מחפש איך לקנותHooked Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hooked Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Hooked Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hooked Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHooked Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hooked Protocol

כמה שווה Hooked Protocol (HOOK) היום?
החי HOOKהמחיר ב USD הוא 0.10748 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOOK ל USD?
המחיר הנוכחי של HOOK ל USD הוא $ 0.10748. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hooked Protocol?
שווי השוק של HOOK הוא $ 27.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOOK?
ההיצע במחזור של HOOK הוא 255.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOOK?
‏‏HOOK השיג מחיר שיא (ATH) של 4.062533059080115 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOOK?
HOOK ‏‏רשם מחירATL של 0.07833259635294688 USD.
מהו נפח המסחר של HOOK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOOK הוא $ 5.40M USD.
האם HOOK יעלה השנה?
HOOK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOOK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:46 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

