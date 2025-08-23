מה זהHooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Hooked Protocol (HOOK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hooked Protocol (HOOK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOOK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Hooked Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hooked Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hooked Protocol כמה שווה Hooked Protocol (HOOK) היום? החי HOOKהמחיר ב USD הוא 0.10748 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HOOK ל USD? $ 0.10748 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HOOK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Hooked Protocol? שווי השוק של HOOK הוא $ 27.47M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HOOK? ההיצע במחזור של HOOK הוא 255.58M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOOK? ‏‏HOOK השיג מחיר שיא (ATH) של 4.062533059080115 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOOK? HOOK ‏‏רשם מחירATL של 0.07833259635294688 USD . מהו נפח המסחר של HOOK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOOK הוא $ 5.40M USD . האם HOOK יעלה השנה? HOOK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOOK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

