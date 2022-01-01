Hooked Protocol (HOOK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hooked Protocol (HOOK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hooked Protocol (HOOK) מידע Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. אתר רשמי: https://hooked.io/ מסמך לבן: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 קנה HOOKעכשיו!

Hooked Protocol (HOOK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hooked Protocol (HOOK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.69M $ 27.69M $ 27.69M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 255.58M $ 255.58M $ 255.58M FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.17M $ 54.17M $ 54.17M שיא כל הזמנים: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 שפל כל הזמנים: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 מחיר נוכחי: $ 0.10834 $ 0.10834 $ 0.10834 למידע נוסף על Hooked Protocol (HOOK) מחיר

Hooked Protocol (HOOK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hooked Protocol (HOOK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOOK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOOKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOOKטוקניומיקה, חקרו אתHOOKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOOK מעוניין להוסיף את Hooked Protocol (HOOK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOOK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOOK ב-MEXC עכשיו!

Hooked Protocol (HOOK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOOKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOOK עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOOK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOOK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOOK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOOKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

