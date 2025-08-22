Hivemapper (HONEY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0195. במהלך 24 השעות האחרונות, HONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01937 לבין שיא של $ 0.02042, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.431502163935478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008499727928779937.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HONEY השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hivemapper (HONEY) מידע שוק
$ 91.22M
$ 150.44K
$ 195.00M
4.68B
10,000,000,000
6,486,845,625.893098
46.77%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Hivemapper הוא $ 91.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.44K. ההיצע במחזור של HONEY הוא 4.68B, עם היצע כולל של 6486845625.893098. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.00M.
Hivemapper (HONEY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hivemapperהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000818
-4.03%
30 ימים
$ -0.00136
-6.52%
60 ימים
$ -0.00009
-0.46%
90 ימים
$ -0.00878
-31.05%
Hivemapper שינוי מחיר היום
היום,HONEY רשם שינוי של $ -0.000818 (-4.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hivemapper שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00136 (-6.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hivemapper שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HONEY ראה שינוי של $ -0.00009 (-0.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hivemapper שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00878 (-31.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.
Hivemapper זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hivemapperההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHONEY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hivemapperאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHivemapper לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
איך לקנות Hivemapper (HONEY)
מחפש איך לקנותHivemapper? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hivemapperב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
