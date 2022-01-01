Hivemapper (HONEY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hivemapper (HONEY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hivemapper (HONEY) מידע Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. אתר רשמי: https://hivemapper.com/ מסמך לבן: https://docs.hivemapper.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy קנה HONEYעכשיו!

Hivemapper (HONEY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hivemapper (HONEY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 87.90M $ 87.90M $ 87.90M ההיצע הכולל: $ 6.49B $ 6.49B $ 6.49B אספקה במחזור: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (שווי מדולל מלא): $ 187.50M $ 187.50M $ 187.50M שיא כל הזמנים: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 שפל כל הזמנים: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 מחיר נוכחי: $ 0.01875 $ 0.01875 $ 0.01875 למידע נוסף על Hivemapper (HONEY) מחיר

Hivemapper (HONEY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hivemapper (HONEY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HONEY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HONEYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HONEYטוקניומיקה, חקרו אתHONEYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HONEY מעוניין להוסיף את Hivemapper (HONEY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HONEY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HONEY ב-MEXC עכשיו!

Hivemapper (HONEY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HONEYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HONEY עכשיו את היסטוריית המחירים!

HONEY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HONEY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HONEY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HONEYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!