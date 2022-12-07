HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

שֵׁםHONEY

דירוגNo.461

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור4,713,505,885.740025

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת6,492,015,510.689684

שיעור מחזור0.4713%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.431502163935478,2022-12-07

המחיר הנמוך ביותר0.008499727928779937,2023-04-06

בלוקצ'יין ציבוריSOL

