$1.231
-6.03%1D
Holdstation (HOLDSTATION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:37 (UTC+8)

Holdstation (HOLDSTATION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.228
24 שעות נמוך
$ 1.391
גבוה 24 שעות

-0.81%

-6.03%

-4.65%

-4.65%

Holdstation (HOLDSTATION) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.231. במהלך 24 השעות האחרונות, HOLDSTATION נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.228 לבין שיא של $ 1.391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLDSTATIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.56941235153372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5987876567755669.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOLDSTATION השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holdstation (HOLDSTATION) מידע שוק

No.3446

$ 0.00
$ 8.39K
$ 36.93M
0.00
30,000,000
BERACHAIN

שווי השוק הנוכחי של Holdstation הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.39K. ההיצע במחזור של HOLDSTATION הוא 0.00, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.93M.

Holdstation (HOLDSTATION) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Holdstationהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.078993-6.03%
30 ימים$ +0.246+24.97%
60 ימים$ +0.2955+31.58%
90 ימים$ +0.0928+8.15%
Holdstation שינוי מחיר היום

היום,HOLDSTATION רשם שינוי של $ -0.078993 (-6.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Holdstation שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.246 (+24.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Holdstation שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOLDSTATION ראה שינוי של $ +0.2955 (+31.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Holdstation שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0928 (+8.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Holdstation (HOLDSTATION)?

בדוק את Holdstation עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHoldstation (HOLDSTATION)

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

Holdstation זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Holdstationההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOLDSTATION את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Holdstationאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHoldstation לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Holdstationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Holdstation (HOLDSTATION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Holdstation (HOLDSTATION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Holdstation.

בדוק את Holdstation תחזית המחיר עכשיו‏!

Holdstation (HOLDSTATION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Holdstation (HOLDSTATION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOLDSTATION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Holdstation (HOLDSTATION)

מחפש איך לקנותHoldstation? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Holdstationב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HOLDSTATION למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של Holdstation, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Holdstation

כמה שווה Holdstation (HOLDSTATION) היום?
החי HOLDSTATIONהמחיר ב USD הוא 1.231 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOLDSTATION ל USD?
המחיר הנוכחי של HOLDSTATION ל USD הוא $ 1.231. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Holdstation?
שווי השוק של HOLDSTATION הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOLDSTATION?
ההיצע במחזור של HOLDSTATION הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOLDSTATION?
‏‏HOLDSTATION השיג מחיר שיא (ATH) של 7.56941235153372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOLDSTATION?
HOLDSTATION ‏‏רשם מחירATL של 0.5987876567755669 USD.
מהו נפח המסחר של HOLDSTATION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOLDSTATION הוא $ 8.39K USD.
האם HOLDSTATION יעלה השנה?
HOLDSTATION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOLDSTATION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:37 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

