Hamster Kombat (HMSTR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hamster Kombat (HMSTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hamster Kombat (HMSTR) מידע Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. אתר רשמי: https://hamsterkombat.io/ מסמך לבן: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf סייר בלוקים: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo קנה HMSTRעכשיו!

Hamster Kombat (HMSTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hamster Kombat (HMSTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 46.00M $ 46.00M $ 46.00M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (שווי מדולל מלא): $ 71.46M $ 71.46M $ 71.46M שיא כל הזמנים: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 שפל כל הזמנים: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 מחיר נוכחי: $ 0.0007146 $ 0.0007146 $ 0.0007146 למידע נוסף על Hamster Kombat (HMSTR) מחיר

Hamster Kombat (HMSTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hamster Kombat (HMSTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HMSTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HMSTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HMSTRטוקניומיקה, חקרו אתHMSTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HMSTR מעוניין להוסיף את Hamster Kombat (HMSTR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HMSTR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HMSTR ב-MEXC עכשיו!

Hamster Kombat (HMSTR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HMSTRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HMSTR עכשיו את היסטוריית המחירים!

HMSTR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HMSTR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HMSTR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HMSTRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

