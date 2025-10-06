Hims Hers Health מחיר היום

מחיר Hims Hers Health (HIMSON) בזמן אמת היום הוא $ 34.97, עם שינוי של 3.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HIMSON ל USD הוא $ 34.97 לכל HIMSON.

Hims Hers Health כרגע מדורג במקום #2782 לפי שווי שוק של $ 211.28K, עם היצע במחזור של 6.04K HIMSON. ב‑24 השעות האחרונות, HIMSON סחר בין $ 34.01 (נמוך) ל $ 38 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 151.28876306232115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 33.81889505085903.

ביצועים לטווח קצר, HIMSON נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -14.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 139.13K.

Hims Hers Health (HIMSON) מידע שוק

דירוג No.2782 שווי שוק $ 211.28K נפח (24 שעות) $ 139.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.28K אספקת מחזור 6.04K אספקה כוללת 6,041.68713019 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Hims Hers Health הוא $ 211.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 139.13K. ההיצע במחזור של HIMSON הוא 6.04K, עם היצע כולל של 6041.68713019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.28K.