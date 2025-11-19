Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר (USD)

קבל Hims Hers Health תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HIMSON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות HIMSON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hims Hers Health % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $34.94 $34.94 $34.94 +0.57% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hims Hers Health תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hims Hers Health ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 34.94 בשנת 2025. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hims Hers Health ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 36.687 בשנת 2026. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HIMSON הוא $ 38.5213 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hims Hers Health (HIMSON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HIMSON הוא $ 40.4474 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HIMSON הוא $ 42.4697 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HIMSON הוא $ 44.5932 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hims Hers Health עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 72.6377. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hims Hers Health עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 118.3192. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 34.94 0.00%

2026 $ 36.687 5.00%

2027 $ 38.5213 10.25%

2028 $ 40.4474 15.76%

2029 $ 42.4697 21.55%

2030 $ 44.5932 27.63%

2031 $ 46.8229 34.01%

2032 $ 49.1640 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 51.6222 47.75%

2034 $ 54.2034 55.13%

2035 $ 56.9135 62.89%

2036 $ 59.7592 71.03%

2037 $ 62.7472 79.59%

2038 $ 65.8845 88.56%

2039 $ 69.1788 97.99%

2040 $ 72.6377 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hims Hers Health תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 34.94 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 34.9447 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 34.9735 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 35.0835 0.41% Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHIMSONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $34.94 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHIMSON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $34.9447 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHIMSON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $34.9735 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hims Hers Health (HIMSON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHIMSON הוא $35.0835 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hims Hers Health מחיר נוכחי $ 34.94$ 34.94 $ 34.94 שינוי מחיר (24 שעות) +0.57% שווי שוק $ 211.34K$ 211.34K $ 211.34K אספקת מחזור 6.04K 6.04K 6.04K נפח (24 שעות) $ 107.93K$ 107.93K $ 107.93K נפח (24 שעות) -- המחיר HIMSON העדכני הוא $ 34.94. יש לו שינוי של +0.57% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 107.93Kב 24 שעות. בנוסף, HIMSON יש כמות במעגל של 6.04K ושווי שוק כולל של $ 211.34K. צפה HIMSON במחיר חי

איך לקנות Hims Hers Health (HIMSON) מנסה לקנות HIMSON? כעת ניתן לרכוש HIMSON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Hims Hers Health ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות HIMSON עכשיו

Hims Hers Health מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHims Hers Healthדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHims Hers Health הוא 34.98USD. היצע במחזור של Hims Hers Health(HIMSON) הוא 0.00 HIMSON , מה שמעניק לו שווי שוק של $211.34K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.979999 $ 36 $ 34.01

7 ימים -0.12% $ -5.1400 $ 41.21 $ 33.65

30 ימים -0.32% $ -16.42 $ 151.31 $ 33.65 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hims Hers Health הראה תנועת מחירים של $-0.979999 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hims Hers Health נסחר בשיא של $41.21 ושפל של $33.65 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHIMSON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hims Hers Health חווה -0.32% שינוי, המשקף בערך $-16.42 לערכו. זה מצביע על כך ש HIMSON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Hims Hers Health המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה HIMSON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Hims Hers Health (HIMSON) מודול חיזוי מחיר עובד? Hims Hers Health מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HIMSONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHims Hers Health לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HIMSON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hims Hers Health. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHIMSON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHIMSON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hims Hers Health.

מדוע HIMSON חיזוי מחירים חשוב?

HIMSON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HIMSON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HIMSON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HIMSON בחודש הבא? על פי Hims Hers Health (HIMSON) כלי תחזית המחירים, המחיר HIMSON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HIMSON בשנת 2026? המחיר של 1 Hims Hers Health (HIMSON) היום הוא $34.94 . על פי מודול התחזית שלעיל, HIMSON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HIMSON בשנת 2027? Hims Hers Health (HIMSON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HIMSON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HIMSON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hims Hers Health (HIMSON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HIMSON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hims Hers Health (HIMSON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HIMSON בשנת 2030? המחיר של 1 Hims Hers Health (HIMSON) היום הוא $34.94 . על פי מודול התחזית שלעיל, HIMSON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HIMSON תחזית המחיר בשנת 2040? Hims Hers Health (HIMSON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HIMSON עד שנת 2040. הירשם עכשיו