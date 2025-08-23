עוד על HILO

HILO סֵמֶל

HILO מְחִיר(HILO)

1 HILO ל USDמחיר חי:

$0.0287
$0.0287$0.0287
-13.03%1D
USD
HILO (HILO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:17 (UTC+8)

HILO (HILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0287
$ 0.0287$ 0.0287
24 שעות נמוך
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
גבוה 24 שעות

$ 0.0287
$ 0.0287$ 0.0287

$ 0.033
$ 0.033$ 0.033

$ 0.3723339334164111
$ 0.3723339334164111$ 0.3723339334164111

$ 0.002333833065740739
$ 0.002333833065740739$ 0.002333833065740739

0.00%

-13.03%

+13.30%

+13.30%

HILO (HILO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0287. במהלך 24 השעות האחרונות, HILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0287 לבין שיא של $ 0.033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3723339334164111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002333833065740739.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HILO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -13.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HILO (HILO) מידע שוק

No.7254

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 927.17
$ 927.17$ 927.17

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

0.00
0.00 0.00

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של HILO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 927.17. ההיצע במחזור של HILO הוא 0.00, עם היצע כולל של 150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.31M.

HILO (HILO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HILOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0042999-13.03%
30 ימים$ -0.01959-40.57%
60 ימים$ -0.02259-44.05%
90 ימים$ -0.00687-19.32%
HILO שינוי מחיר היום

היום,HILO רשם שינוי של $ -0.0042999 (-13.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HILO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01959 (-40.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HILO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HILO ראה שינוי של $ -0.02259 (-44.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HILO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00687 (-19.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HILO (HILO)?

בדוק את HILO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHILO (HILO)

HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.

HILO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HILOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHILO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HILOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHILO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HILOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HILO (HILO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HILO (HILO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HILO.

בדוק את HILO תחזית המחיר עכשיו‏!

HILO (HILO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HILO (HILO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HILO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HILO (HILO)

מחפש איך לקנותHILO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HILOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HILO למטבעות מקומיים

HILO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HILO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHILO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HILO

כמה שווה HILO (HILO) היום?
החי HILOהמחיר ב USD הוא 0.0287 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HILO ל USD?
המחיר הנוכחי של HILO ל USD הוא $ 0.0287. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HILO?
שווי השוק של HILO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HILO?
ההיצע במחזור של HILO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HILO?
‏‏HILO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3723339334164111 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HILO?
HILO ‏‏רשם מחירATL של 0.002333833065740739 USD.
מהו נפח המסחר של HILO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HILO הוא $ 927.17 USD.
האם HILO יעלה השנה?
HILO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HILO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:17 (UTC+8)

HILO (HILO) עדכונים חשובים מהתעשייה

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

HILO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HILO
HILO
USD
USD

1 HILO = 0.0287 USD

