Game X מחיר היום

מחיר Game X (GXT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0010821, עם שינוי של 4.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GXT ל USD הוא $ 0.0010821 לכל GXT.

Game X כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GXT. ב‑24 השעות האחרונות, GXT סחר בין $ 0.0010814 (נמוך) ל $ 0.0011582 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GXT נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -14.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 154.57K.

Game X (GXT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 154.57K$ 154.57K $ 154.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.24M$ 227.24M $ 227.24M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Game X הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 154.57K. ההיצע במחזור של GXT הוא --, עם היצע כולל של 210000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.24M.