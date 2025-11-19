Game X (GXT) תחזית מחיר (USD)

קבל Game X תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GXT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. Game X תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Game X ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001120 בשנת 2025. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Game X ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001176 בשנת 2026. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GXT הוא $ 0.001234 עם 10.25% שיעור צמיחה. Game X (GXT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GXT הוא $ 0.001296 עם 15.76% שיעור צמיחה. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GXT הוא $ 0.001361 עם 21.55% שיעור צמיחה. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GXT הוא $ 0.001429 עם 27.63% שיעור צמיחה. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Game X עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002328. Game X (GXT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Game X עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003793.

2026 $ 0.001176 5.00%

2027 $ 0.001234 10.25%

2028 $ 0.001296 15.76%

2029 $ 0.001361 21.55%

2030 $ 0.001429 27.63%

2031 $ 0.001501 34.01%

2032 $ 0.001576 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001654 47.75%

2034 $ 0.001737 55.13%

2035 $ 0.001824 62.89%

2036 $ 0.001915 71.03%

2037 $ 0.002011 79.59%

2038 $ 0.002112 88.56%

2039 $ 0.002217 97.99%

2040 $ 0.002328 107.89% הצג עוד לטווח קצר Game X תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001120 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001120 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001121 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001124 0.41% Game X (GXT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGXTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001120 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Game X (GXT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGXT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001120 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Game X (GXT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGXT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001121 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Game X (GXT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGXT הוא $0.001124 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Game X מחיר נוכחי $ 0.0011201$ 0.0011201 $ 0.0011201 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 148.58K$ 148.58K $ 148.58K נפח (24 שעות) -- המחיר GXT העדכני הוא $ 0.0011201. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 148.58Kב 24 שעות. בנוסף, GXT יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

Game X מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGame Xדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGame X הוא 0.001120USD. היצע במחזור של Game X(GXT) הוא 0.00 GXT , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000005 $ 0.001125 $ 0.001081

7 ימים -0.10% $ -0.000127 $ 0.001270 $ 0.001081

ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Game X הראה תנועת מחירים של $-0.000005 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Game X נסחר בשיא של $0.001270 ושפל של $0.001081 . נרשם שינוי במחיר של -0.10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGXT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Game X חווה -0.15% שינוי, המשקף בערך $-0.000206 לערכו. זה מצביע על כך ש GXT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Game X (GXT) מודול חיזוי מחיר עובד? Game X מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GXTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGame X לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GXT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Game X. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGXT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGXT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Game X.

מדוע GXT חיזוי מחירים חשוב?

GXT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

