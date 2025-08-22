עוד על GPS

GoPlus Security סֵמֶל

GoPlus Security מְחִיר(GPS)

1 GPS ל USDמחיר חי:

+9.16%1D
USD
GoPlus Security (GPS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:00 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+7.57%

+9.16%

-0.78%

-0.78%

GoPlus Security (GPS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.013736. במהלך 24 השעות האחרונות, GPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011579 לבין שיא של $ 0.013888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2201465019981962, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01180856630109827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPS השתנה ב +7.57% במהלך השעה האחרונה, +9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GoPlus Security (GPS) מידע שוק

No.730

26.31%

BASE

שווי השוק הנוכחי של GoPlus Security הוא $ 36.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 132.12K. ההיצע במחזור של GPS הוא 2.63B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.36M.

GoPlus Security (GPS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GoPlus Securityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00114089+9.16%
30 ימים$ -0.006928-33.53%
60 ימים$ -0.014547-51.44%
90 ימים$ -0.01-42.14%
GoPlus Security שינוי מחיר היום

היום,GPS רשם שינוי של $ +0.00114089 (+9.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GoPlus Security שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.006928 (-33.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GoPlus Security שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GPS ראה שינוי של $ -0.014547 (-51.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GoPlus Security שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01 (-42.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GoPlus Security (GPS)?

בדוק את GoPlus Security עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GoPlus Securityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGPS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GoPlus Securityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGoPlus Security לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GoPlus Securityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GoPlus Security (GPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GoPlus Security (GPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GoPlus Security.

בדוק את GoPlus Security תחזית המחיר עכשיו‏!

GoPlus Security (GPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GoPlus Security (GPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GoPlus Security (GPS)

מחפש איך לקנותGoPlus Security? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GoPlus Securityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GPS למטבעות מקומיים

GoPlus Security מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GoPlus Security, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGoPlus Security הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GoPlus Security

כמה שווה GoPlus Security (GPS) היום?
החי GPSהמחיר ב USD הוא 0.013736 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GPS ל USD?
המחיר הנוכחי של GPS ל USD הוא $ 0.013736. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GoPlus Security?
שווי השוק של GPS הוא $ 36.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GPS?
ההיצע במחזור של GPS הוא 2.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GPS?
‏‏GPS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2201465019981962 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GPS?
GPS ‏‏רשם מחירATL של 0.01180856630109827 USD.
מהו נפח המסחר של GPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GPS הוא $ 132.12K USD.
האם GPS יעלה השנה?
GPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

