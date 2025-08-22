GoPlus Security (GPS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.013736. במהלך 24 השעות האחרונות, GPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011579 לבין שיא של $ 0.013888, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2201465019981962, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01180856630109827.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPS השתנה ב +7.57% במהלך השעה האחרונה, +9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GoPlus Security (GPS) מידע שוק
No.730
$ 36.15M
$ 36.15M$ 36.15M
$ 132.12K
$ 132.12K$ 132.12K
$ 137.36M
$ 137.36M$ 137.36M
2.63B
2.63B 2.63B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.31%
BASE
שווי השוק הנוכחי של GoPlus Security הוא $ 36.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 132.12K. ההיצע במחזור של GPS הוא 2.63B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.36M.
GoPlus Security (GPS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GoPlus Securityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00114089
+9.16%
30 ימים
$ -0.006928
-33.53%
60 ימים
$ -0.014547
-51.44%
90 ימים
$ -0.01
-42.14%
GoPlus Security שינוי מחיר היום
היום,GPS רשם שינוי של $ +0.00114089 (+9.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GoPlus Security שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.006928 (-33.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GoPlus Security שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GPS ראה שינוי של $ -0.014547 (-51.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GoPlus Security שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01 (-42.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GoPlus Security (GPS)?
GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.
GoPlus Security זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGPS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GoPlus Securityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGoPlus Security לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
GoPlus Securityתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GoPlus Security (GPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GoPlus Security (GPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GoPlus Security.
הבנת הטוקנומיקה של GoPlus Security (GPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות GoPlus Security (GPS)
מחפש איך לקנותGoPlus Security? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GoPlus Securityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.
