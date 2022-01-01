GoPlus Security (GPS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GoPlus Security (GPS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GoPlus Security (GPS) מידע GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection. אתר רשמי: https://gopluslabs.io מסמך לבן: https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5 קנה GPSעכשיו!

GoPlus Security (GPS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GoPlus Security (GPS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.98M $ 28.98M $ 28.98M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 110.12M $ 110.12M $ 110.12M שיא כל הזמנים: $ 0.220266 $ 0.220266 $ 0.220266 שפל כל הזמנים: $ 0.010464097561739919 $ 0.010464097561739919 $ 0.010464097561739919 מחיר נוכחי: $ 0.011012 $ 0.011012 $ 0.011012 למידע נוסף על GoPlus Security (GPS) מחיר

GoPlus Security (GPS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GoPlus Security (GPS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GPS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GPSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GPSטוקניומיקה, חקרו אתGPSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GPS מעוניין להוסיף את GoPlus Security (GPS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GPS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GPS ב-MEXC עכשיו!

GoPlus Security (GPS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GPSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GPS עכשיו את היסטוריית המחירים!

GPS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GPS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GPS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GPSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

