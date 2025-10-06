Alphabet Class A מחיר היום

מחיר Alphabet Class A (GOOGLON) בזמן אמת היום הוא $ 283.69, עם שינוי של 2.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOOGLON ל USD הוא $ 283.69 לכל GOOGLON.

Alphabet Class A כרגע מדורג במקום #1307 לפי שווי שוק של $ 5.54M, עם היצע במחזור של 19.51K GOOGLON. ב‑24 השעות האחרונות, GOOGLON סחר בין $ 280.59 (נמוך) ל $ 293.8 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 299.0048828834799, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 225.81003632470686.

ביצועים לטווח קצר, GOOGLON נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -1.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 99.22K.

Alphabet Class A (GOOGLON) מידע שוק

דירוג No.1307 שווי שוק $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M נפח (24 שעות) $ 99.22K$ 99.22K $ 99.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M אספקת מחזור 19.51K 19.51K 19.51K אספקה כוללת 19,512.56828159 19,512.56828159 19,512.56828159 בלוקצ'יין ציבורי ETH

