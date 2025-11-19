Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר (USD)

קבל Alphabet Class A תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GOOGLON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GOOGLON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Alphabet Class A % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $282.51 $282.51 $282.51 +0.83% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Alphabet Class A תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Alphabet Class A ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 282.51 בשנת 2025. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Alphabet Class A ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 296.6355 בשנת 2026. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GOOGLON הוא $ 311.4672 עם 10.25% שיעור צמיחה. Alphabet Class A (GOOGLON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GOOGLON הוא $ 327.0406 עם 15.76% שיעור צמיחה. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GOOGLON הוא $ 343.3926 עם 21.55% שיעור צמיחה. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GOOGLON הוא $ 360.5623 עם 27.63% שיעור צמיחה. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Alphabet Class A עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 587.3179. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Alphabet Class A עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 956.6791. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 282.51 0.00%

2026 $ 296.6355 5.00%

2027 $ 311.4672 10.25%

2028 $ 327.0406 15.76%

2029 $ 343.3926 21.55%

2030 $ 360.5623 27.63%

2031 $ 378.5904 34.01%

2032 $ 397.5199 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 417.3959 47.75%

2034 $ 438.2657 55.13%

2035 $ 460.1790 62.89%

2036 $ 483.1879 71.03%

2037 $ 507.3473 79.59%

2038 $ 532.7147 88.56%

2039 $ 559.3504 97.99%

2040 $ 587.3179 107.89% הצג עוד לטווח קצר Alphabet Class A תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 282.51 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 282.5487 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 282.7809 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 283.671 0.41% Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGOOGLONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $282.51 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGOOGLON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $282.5487 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGOOGLON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $282.7809 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Alphabet Class A (GOOGLON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGOOGLON הוא $283.671 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Alphabet Class A מחיר נוכחי $ 282.51$ 282.51 $ 282.51 שינוי מחיר (24 שעות) +0.83% שווי שוק $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M אספקת מחזור 19.51K 19.51K 19.51K נפח (24 שעות) $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K נפח (24 שעות) -- המחיר GOOGLON העדכני הוא $ 282.51. יש לו שינוי של +0.83% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 60.78Kב 24 שעות. בנוסף, GOOGLON יש כמות במעגל של 19.51K ושווי שוק כולל של $ 5.51M. צפה GOOGLON במחיר חי

איך לקנות Alphabet Class A (GOOGLON) מנסה לקנות GOOGLON? כעת ניתן לרכוש GOOGLON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Alphabet Class A ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות GOOGLON עכשיו

Alphabet Class A מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAlphabet Class Aדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAlphabet Class A הוא 282.51USD. היצע במחזור של Alphabet Class A(GOOGLON) הוא 0.00 GOOGLON , מה שמעניק לו שווי שוק של $5.51M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -7.7100 $ 290.28 $ 279

7 ימים -0.02% $ -6.8700 $ 296.11 $ 271.02

30 ימים 0.14% $ 34.8699 $ 317.78 $ 244.82 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Alphabet Class A הראה תנועת מחירים של $-7.7100 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Alphabet Class A נסחר בשיא של $296.11 ושפל של $271.02 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGOOGLON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Alphabet Class A חווה 0.14% שינוי, המשקף בערך $34.8699 לערכו. זה מצביע על כך ש GOOGLON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Alphabet Class A המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה GOOGLON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Alphabet Class A (GOOGLON) מודול חיזוי מחיר עובד? Alphabet Class A מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GOOGLONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAlphabet Class A לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GOOGLON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Alphabet Class A. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGOOGLON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGOOGLON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Alphabet Class A.

מדוע GOOGLON חיזוי מחירים חשוב?

GOOGLON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GOOGLON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GOOGLON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GOOGLON בחודש הבא? על פי Alphabet Class A (GOOGLON) כלי תחזית המחירים, המחיר GOOGLON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GOOGLON בשנת 2026? המחיר של 1 Alphabet Class A (GOOGLON) היום הוא $282.51 . על פי מודול התחזית שלעיל, GOOGLON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GOOGLON בשנת 2027? Alphabet Class A (GOOGLON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOOGLON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GOOGLON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alphabet Class A (GOOGLON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GOOGLON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alphabet Class A (GOOGLON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GOOGLON בשנת 2030? המחיר של 1 Alphabet Class A (GOOGLON) היום הוא $282.51 . על פי מודול התחזית שלעיל, GOOGLON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GOOGLON תחזית המחיר בשנת 2040? Alphabet Class A (GOOGLON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOOGLON עד שנת 2040. הירשם עכשיו