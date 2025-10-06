GameStop מחיר היום

מחיר GameStop (GMEON) בזמן אמת היום הוא $ 20.74, עם שינוי של 1.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMEON ל USD הוא $ 20.74 לכל GMEON.

GameStop כרגע מדורג במקום #2771 לפי שווי שוק של $ 220.56K, עם היצע במחזור של 10.63K GMEON. ב‑24 השעות האחרונות, GMEON סחר בין $ 20.63 (נמוך) ל $ 21.23 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 28.314705255572687, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 20.68059698790204.

ביצועים לטווח קצר, GMEON נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -5.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.69K.

GameStop (GMEON) מידע שוק

דירוג No.2771 שווי שוק $ 220.56K$ 220.56K $ 220.56K נפח (24 שעות) $ 62.69K$ 62.69K $ 62.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 220.56K$ 220.56K $ 220.56K אספקת מחזור 10.63K 10.63K 10.63K אספקה כוללת 10,634.32867436 10,634.32867436 10,634.32867436 בלוקצ'יין ציבורי ETH

