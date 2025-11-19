GameStop (GMEON) תחזית מחיר (USD)

קבל GameStop תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GMEON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של GameStop % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $20.72 $20.72 $20.72 +0.29% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה GameStop תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, GameStop ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 20.72 בשנת 2025. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, GameStop ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 21.756 בשנת 2026. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GMEON הוא $ 22.8437 עם 10.25% שיעור צמיחה. GameStop (GMEON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GMEON הוא $ 23.9859 עם 15.76% שיעור צמיחה. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GMEON הוא $ 25.1852 עם 21.55% שיעור צמיחה. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GMEON הוא $ 26.4445 עם 27.63% שיעור צמיחה. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של GameStop עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 43.0753. GameStop (GMEON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של GameStop עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 70.1652. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 20.72 0.00%

2026 $ 21.756 5.00%

2027 $ 22.8437 10.25%

2028 $ 23.9859 15.76%

2029 $ 25.1852 21.55%

2030 $ 26.4445 27.63%

2031 $ 27.7667 34.01%

2032 $ 29.1551 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 30.6128 47.75%

2034 $ 32.1435 55.13%

2035 $ 33.7506 62.89%

2036 $ 35.4382 71.03%

2037 $ 37.2101 79.59%

2038 $ 39.0706 88.56%

2039 $ 41.0241 97.99%

2040 $ 43.0753 107.89% הצג עוד לטווח קצר GameStop תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 20.72 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 20.7228 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 20.7398 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 20.8051 0.41% GameStop (GMEON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGMEONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $20.72 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. GameStop (GMEON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGMEON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $20.7228 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. GameStop (GMEON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGMEON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $20.7398 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. GameStop (GMEON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGMEON הוא $20.8051 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית GameStop מחיר נוכחי $ 20.72$ 20.72 $ 20.72 שינוי מחיר (24 שעות) +0.29% שווי שוק $ 220.56K$ 220.56K $ 220.56K אספקת מחזור 10.63K 10.63K 10.63K נפח (24 שעות) $ 60.36K$ 60.36K $ 60.36K נפח (24 שעות) -- המחיר GMEON העדכני הוא $ 20.72. יש לו שינוי של +0.29% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 60.36Kב 24 שעות. בנוסף, GMEON יש כמות במעגל של 10.63K ושווי שוק כולל של $ 220.56K. צפה GMEON במחיר חי

GameStop מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGameStopדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGameStop הוא 20.74USD. היצע במחזור של GameStop(GMEON) הוא 0.00 GMEON , מה שמעניק לו שווי שוק של $220.56K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.25 $ 21.03 $ 20.6

7 ימים -0.05% $ -1.0899 $ 22.07 $ 20.6

30 ימים -0.12% $ -2.9299 $ 25.7 $ 20.6 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,GameStop הראה תנועת מחירים של $-0.25 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,GameStop נסחר בשיא של $22.07 ושפל של $20.6 . נרשם שינוי במחיר של -0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGMEON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,GameStop חווה -0.12% שינוי, המשקף בערך $-2.9299 לערכו. זה מצביע על כך ש GMEON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של GameStop המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה GMEON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך GameStop (GMEON) מודול חיזוי מחיר עובד? GameStop מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GMEONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGameStop לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GMEON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של GameStop. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGMEON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGMEON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של GameStop.

מדוע GMEON חיזוי מחירים חשוב?

GMEON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GMEON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GMEON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GMEON בחודש הבא? על פי GameStop (GMEON) כלי תחזית המחירים, המחיר GMEON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GMEON בשנת 2026? המחיר של 1 GameStop (GMEON) היום הוא $20.72 . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GMEON בשנת 2027? GameStop (GMEON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GMEON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GameStop (GMEON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GMEON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, GameStop (GMEON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GMEON בשנת 2030? המחיר של 1 GameStop (GMEON) היום הוא $20.72 . על פי מודול התחזית שלעיל, GMEON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GMEON תחזית המחיר בשנת 2040? GameStop (GMEON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GMEON עד שנת 2040.