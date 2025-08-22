Gluteus Maximus AI (GLUTEU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0006351. במהלך 24 השעות האחרונות, GLUTEU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0006322 לבין שיא של $ 0.0007439, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLUTEUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01241370597615483, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000001411777400229.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLUTEU השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) מידע שוק
No.4252
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 33.57K
$ 33.57K$ 33.57K
$ 635.10K
$ 635.10K$ 635.10K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Gluteus Maximus AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.57K. ההיצע במחזור של GLUTEU הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 635.10K.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gluteus Maximus AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000008736
-1.35%
30 ימים
$ -0.0001409
-18.16%
60 ימים
$ -0.0001769
-21.79%
90 ימים
$ -0.0006189
-49.36%
Gluteus Maximus AI שינוי מחיר היום
היום,GLUTEU רשם שינוי של $ -0.000008736 (-1.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gluteus Maximus AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001409 (-18.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gluteus Maximus AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GLUTEU ראה שינוי של $ -0.0001769 (-21.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gluteus Maximus AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006189 (-49.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gluteus Maximus AI (GLUTEU)?
Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.
Gluteus Maximus AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gluteus Maximus AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGLUTEU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gluteus Maximus AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGluteus Maximus AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Gluteus Maximus AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Gluteus Maximus AI (GLUTEU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gluteus Maximus AI (GLUTEU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gluteus Maximus AI.
הבנת הטוקנומיקה של Gluteus Maximus AI (GLUTEU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLUTEU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
מחפש איך לקנותGluteus Maximus AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gluteus Maximus AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.