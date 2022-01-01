Gluteus Maximus AI (GLUTEU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gluteus Maximus AI (GLUTEU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) מידע Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other. אתר רשמי: https://www.gluteusmaximus.org/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a קנה GLUTEUעכשיו!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gluteus Maximus AI (GLUTEU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 617.70K $ 617.70K $ 617.70K שיא כל הזמנים: $ 0.012821 $ 0.012821 $ 0.012821 שפל כל הזמנים: $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 $ 0.000001411777400229 מחיר נוכחי: $ 0.0006177 $ 0.0006177 $ 0.0006177 למידע נוסף על Gluteus Maximus AI (GLUTEU) מחיר

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gluteus Maximus AI (GLUTEU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GLUTEU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GLUTEUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GLUTEUטוקניומיקה, חקרו אתGLUTEUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GLUTEU מעוניין להוסיף את Gluteus Maximus AI (GLUTEU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GLUTEU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GLUTEU ב-MEXC עכשיו!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GLUTEUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GLUTEU עכשיו את היסטוריית המחירים!

GLUTEU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GLUTEU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GLUTEU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GLUTEUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!