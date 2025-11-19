Giggle Fund (GIGGLE) טוקנומיקה

Giggle Fund (GIGGLE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Giggle Fund (GIGGLE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:17:39 (UTC+8)
USD

Giggle Fund (GIGGLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Giggle Fund (GIGGLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 138.57M
$ 138.57M$ 138.57M
ההיצע הכולל:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
אספקה במחזור:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 138.57M
$ 138.57M$ 138.57M
שיא כל הזמנים:
$ 287.4
$ 287.4$ 287.4
שפל כל הזמנים:
$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289
מחיר נוכחי:
$ 138.57
$ 138.57$ 138.57

Giggle Fund (GIGGLE) מידע

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

אתר רשמי:
https://giggletoken.com/
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Giggle Fund (GIGGLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Giggle Fund (GIGGLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GIGGLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GIGGLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GIGGLEטוקניומיקה, חקרו אתGIGGLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GIGGLE

מעוניין להוסיף את Giggle Fund (GIGGLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GIGGLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Giggle Fund (GIGGLE) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של GIGGLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

GIGGLE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GIGGLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GIGGLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

