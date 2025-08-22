עוד על GHT

Governance Health

Governance Health מְחִיר(GHT)

1 GHT ל USDמחיר חי:

Governance Health (GHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:57 (UTC+8)

Governance Health (GHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

+0.01%

+6.19%

+6.19%

Governance Health (GHT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06905. במהלך 24 השעות האחרונות, GHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06871 לבין שיא של $ 0.074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Governance Health (GHT) מידע שוק

$ 687.40
$ 687.40$ 687.40

$ 34.53M
$ 34.53M$ 34.53M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

שווי השוק הנוכחי של Governance Health הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 687.40. ההיצע במחזור של GHT הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.53M.

Governance Health (GHT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Governance Healthהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000069+0.01%
30 ימים$ -0.00772-10.06%
60 ימים$ +0.01911+38.26%
90 ימים$ +0.02904+72.58%
Governance Health שינוי מחיר היום

היום,GHT רשם שינוי של $ +0.0000069 (+0.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Governance Health שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00772 (-10.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Governance Health שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GHT ראה שינוי של $ +0.01911 (+38.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Governance Health שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02904 (+72.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Governance Health (GHT)?

בדוק את Governance Health עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGovernance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Governance Healthההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGHT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Governance Healthאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGovernance Health לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Governance Healthתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Governance Health (GHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Governance Health (GHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Governance Health.

בדוק את Governance Health תחזית המחיר עכשיו‏!

Governance Health (GHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Governance Health (GHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Governance Health (GHT)

מחפש איך לקנותGovernance Health? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Governance Healthב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GHT למטבעות מקומיים

1 Governance Health(GHT) ל VND
1,817.05075
1 Governance Health(GHT) ל AUD
A$0.106337
1 Governance Health(GHT) ל GBP
0.051097
1 Governance Health(GHT) ל EUR
0.0586925
1 Governance Health(GHT) ל USD
$0.06905
1 Governance Health(GHT) ל MYR
RM0.29001
1 Governance Health(GHT) ל TRY
2.8303595
1 Governance Health(GHT) ל JPY
¥10.15035
1 Governance Health(GHT) ל ARS
ARS$91.21505
1 Governance Health(GHT) ל RUB
5.5647395
1 Governance Health(GHT) ל INR
6.0453275
1 Governance Health(GHT) ל IDR
Rp1,131.967032
1 Governance Health(GHT) ל KRW
95.769588
1 Governance Health(GHT) ל PHP
3.9172065
1 Governance Health(GHT) ל EGP
￡E.3.347544
1 Governance Health(GHT) ל BRL
R$0.375632
1 Governance Health(GHT) ל CAD
C$0.095289
1 Governance Health(GHT) ל BDT
8.323287
1 Governance Health(GHT) ל NGN
105.4193255
1 Governance Health(GHT) ל COP
$276.2
1 Governance Health(GHT) ל ZAR
R.1.2104465
1 Governance Health(GHT) ל UAH
2.828288
1 Governance Health(GHT) ל VES
Bs9.667
1 Governance Health(GHT) ל CLP
$66.21895
1 Governance Health(GHT) ל PKR
Rs19.4175505
1 Governance Health(GHT) ל KZT
36.787078
1 Governance Health(GHT) ל THB
฿2.239982
1 Governance Health(GHT) ל TWD
NT$2.1025725
1 Governance Health(GHT) ל AED
د.إ0.2534135
1 Governance Health(GHT) ל CHF
Fr0.05524
1 Governance Health(GHT) ל HKD
HK$0.53859
1 Governance Health(GHT) ל AMD
֏26.145092
1 Governance Health(GHT) ל MAD
.د.م0.6193785
1 Governance Health(GHT) ל MXN
$1.287092
1 Governance Health(GHT) ל SAR
ريال0.2589375
1 Governance Health(GHT) ל PLN
0.251342
1 Governance Health(GHT) ל RON
лв0.298296
1 Governance Health(GHT) ל SEK
kr0.657356
1 Governance Health(GHT) ל BGN
лв0.1153135
1 Governance Health(GHT) ל HUF
Ft23.4542135
1 Governance Health(GHT) ל CZK
1.448669
1 Governance Health(GHT) ל KWD
د.ك0.02106025
1 Governance Health(GHT) ל ILS
0.233389
1 Governance Health(GHT) ל AOA
Kz62.9439085
1 Governance Health(GHT) ל BHD
.د.ب0.02603185
1 Governance Health(GHT) ל BMD
$0.06905
1 Governance Health(GHT) ל DKK
kr0.440539
1 Governance Health(GHT) ל HNL
L1.7904665
1 Governance Health(GHT) ל MUR
3.151442
1 Governance Health(GHT) ל NAD
$1.206994
1 Governance Health(GHT) ל NOK
kr0.697405
1 Governance Health(GHT) ל NZD
$0.117385
1 Governance Health(GHT) ל PAB
B/.0.06905
1 Governance Health(GHT) ל PGK
K0.288629
1 Governance Health(GHT) ל QAR
ر.ق0.2492705
1 Governance Health(GHT) ל RSD
дин.6.914667

Governance Health מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Governance Health, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGovernance Health הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Governance Health

כמה שווה Governance Health (GHT) היום?
החי GHTהמחיר ב USD הוא 0.06905 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GHT ל USD?
המחיר הנוכחי של GHT ל USD הוא $ 0.06905. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Governance Health?
שווי השוק של GHT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GHT?
ההיצע במחזור של GHT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GHT?
‏‏GHT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GHT?
GHT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GHT הוא $ 687.40 USD.
האם GHT יעלה השנה?
GHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:51:57 (UTC+8)

