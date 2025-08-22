Governance Health (GHT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06905. במהלך 24 השעות האחרונות, GHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06871 לבין שיא של $ 0.074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Governance Health (GHT) מידע שוק
$ 687.40
$ 687.40$ 687.40
$ 34.53M
$ 34.53M$ 34.53M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
SONEIUM
שווי השוק הנוכחי של Governance Health הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 687.40. ההיצע במחזור של GHT הוא --, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.53M.
Governance Health (GHT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Governance Healthהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000069
+0.01%
30 ימים
$ -0.00772
-10.06%
60 ימים
$ +0.01911
+38.26%
90 ימים
$ +0.02904
+72.58%
Governance Health שינוי מחיר היום
היום,GHT רשם שינוי של $ +0.0000069 (+0.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Governance Health שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00772 (-10.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Governance Health שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GHT ראה שינוי של $ +0.01911 (+38.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Governance Health שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02904 (+72.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Governance Health (GHT)?
HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.
Governance Health זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Governance Healthההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGHT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Governance Healthאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGovernance Health לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Governance Healthתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Governance Health (GHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Governance Health (GHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Governance Health.
הבנת הטוקנומיקה של Governance Health (GHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Governance Health (GHT)
מחפש איך לקנותGovernance Health? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Governance Healthב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.